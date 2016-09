Ex-BBB Vanessa Mesquita chama a atenção com corpo sarado

Ex-BBB mostrou as pernas torneadas e barriga sequinha em foto de biquíni publicada na web. “Gostei do meu cabelo mais curto…”, diz Vanessa Mesquita sobre novo visual

Vanessa Mesquita – Foto: Reprodução

A Ex-BBB Vanessa Mesquita mostrou que está com o Corpo totalmente em forma na noite desta quarta-feira, (7 de setembro de 2016). Ela publicou uma foto em seu Instagram, usando Biquíni com estampa animal print, e chamou a atenção pelas belas curvas. A loira exibiu pernas torneadas e barriga sequinha no clique, garantindo muitos elogios. “Simplesmente the best’”, escreveu um fã.

Após mudar o visual recentemente, Vanessa conversou com o EGO e falou sobre o cabelo curto: “Gostei do meu cabelo mais curto. É muito mais prático. É até mais higiênico porque agora posso lavar a cabeça todos os dias, que dá menos trabalho. Todo mundo fala que eu fico bem melhor sem o megahair. Dizem que eu fico com cara de mais nova. Então, está bom né?! Deve estar bom o negócio“, divertiu-se Vanessa, enquanto posava exibindo o seu corpão de biquíni na beira da piscina de uma cobertura, em São Paulo.

Fonte: S1Notícias

