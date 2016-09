Em Aquidauana, Secretaria de Educação realiza capacitação com professores de Educação Física

Campo Grande (MS) – Professores dos treinamentos e dos projetos de Cultura e Esporte nas Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul (CEEEMS) participam neste sábado (10), em Aquidauana do II Circuito de Capacitação de Professores de Projeto e Treinamento da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. No período da manhã, o evento será na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro. À tarde, na Escola Estadual Antonio Salústio Areias e no Instituto Educacional Falcão.

Com objetivo de construir padrões conceituais e essenciais para o desenvolvimento de uma proposta pedagógica com o foco na educação, tendo o esporte como meio viabilizador para o crescimento humano, a capacitação, promovida pela Secretaria de Estado de Educação (SED) atenderá 60 profissionais de Aquidauana, Anastácio, Jardim, Guia Lopes, Bonito, Dois Irmãos do Buriti e Miranda. Na programação, palestras sobre a competição no ambiente escolar, desenvolvimento de jogos esportivos e relatos de experiências.

Paralelo a este evento, a EE Coronel José Alves Ribeiro recebe, das 7h30 às 12h, o 1º Encontro dos Professores de Educação Física de MS – “Planejamento: Desafios e Possibilidades”, para os professores de Educação Física Escolar, para contribuir para a formação permanente dos professores de Educação Física da Rede Estadual de ensino de Mato Grosso do Sul, buscando a qualificação da ação pedagógica.

Notícias MS