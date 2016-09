Centauro recebeu o campeão olímpico Robson Conceição para sessão de autógrafos

Pugilista encontrou os fãs do esporte para uma tarde especial na loja do Salvador Shopping

Após conquistar medalha de ouro olímpica inédita para o Brasil, Robson Conceição participou de uma tarde especial com os fãs de boxe, em Salvador (BA). Neste sábado, a loja Centauro do Salvador Shopping contou com a presença do atleta para uma sessão de autógrafos e fotos com o público.

O encontro aconteceu a partir das 18h e puderam participar os 100 primeiros admiradores do boxeador que retiraram a senha na Centauro, uma hora antes do início do evento. Robson também assinou a Pista da Fama,especialmente criada pela rede para perpetuar autógrafos de grandes personalidades do esporte.

O evento integra o projeto #vemprapista da Centauro, que já recebeu importantes nomes do esporte em suas lojas, como os ídolos do vôlei Bernardinho, Murilo Endres, Maurício Souza e Ana Moser, além de Lars Grael, Flávio Canto, Zico e Fernando Scherer (Xuxa), entre outros.

Sobre a Centauro – Fundada em 1981, a Centauro é a maior rede multicanal de varejo de produtos esportivos da América Latina, com forte atuação no comércio eletrônico, por meio do site http://www.centauro.com.br. São mais de 180 lojas em 22 estados do Brasil e o Distrito Federal. Com a missão de democratizar o esporte no país, a Centauro investe no patrocínio de diversos eventos esportivos. Com sede administrativa em São Paulo, emprega mais de 8 mil colaboradores.