Wilians Araújo conquista terceira medalha do dia no judô para o Brasil

O Brasil conquistou hoje (9) três medalhas no judô nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Na última disputa da modalidade, o judoca Wilians Silva de Araujo ficou com a prata, após ser derrotado por Adiljan Tuledibaev, do Uzbequistão, por um ippon (golpe com maior pontuação no judô e que é suficiente para determinar a vitória do atleta), na categoria acima de 100 kg.



Wilians Araújo venceu a prata na última categoria disputada no judô na RIo 2016 Reuters/Carlos Garcia/Direitos Reservados

As outras duas medalhas, ambas de prata, vieram com Antonio Tenorio, categoria até 100 kg, e Alana Martins Maldonado, categoria até 70 kg.

Esse foi o último dia de disputas da modalidade no Rio 2016. Além das medalhas de hoje, o Brasil conquistou uma prata com Lucia da Silva Teixeira Araujo na categoria até 57 kg.

O judô na Paralimpíada é disputado por atletas com deficiência visual, da classificação B1, a mais severa, à B3, a mais moderada. Todos competem juntos, em suas respectivas categorias de peso.

O judô é a única arte marcial que faz parte dos Jogos Paralímpicos, disputada desde Seul 1988, mas as mulheres só foram incluídas em Atenas 2004, 16 anos após os homens. No Rio 2016, judocas com deficiência visual lutaram pelo pódio em sete categorias de peso masculinas e seis femininas.

Edição: Fábio Massalli