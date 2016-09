Matheus Souza ganha bronze inédito para o Brasil nos 400 m livre

A conquista é inédita para o Brasil, que nunca havia subido ao pódio nessa categoria Reuters/Pilar Olivares/Direitos Reservados

O nadador brasileiro Matheus Souza ganhou hoje (10) uma medalha nos 400 metros livre, categoria S11, nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A conquista é inédita para o Brasil, que nunca havia subido ao pódio nessa categoria. O ouro e a prata ficaram com os americanos Bradley Snyder e Tharon Drake, respectivamente.

Essa foi a segunda medalha do dia para a natação no Brasil. Mais cedo, Daniel Dias levou o bronze nos 50 metros borboleta S5.

As provas de natação no Rio 2016 vão até o dia 17 e há mais chances de medalhas para o Brasil. No total, são 151 provas valendo medalhas, com disputas masculinas, femininas e revezamento misto.

A natação faz parte dos Jogos Paralímpicos desde Roma 1960, primeira edição do evento.

As classes são divididas entre as provas estilo livre, borboleta e costas (identificadas pela letra S), estilo peito (letras SB) e estilo medley individual (SM). Quanto menor for o número associado, maior é o grau de deficiência do atleta: 1-10, atletas com deficiência física; 11-13, atletas com deficiência visual; e 14, atletas com deficiência intelectual.

Edição: Fábio Massalli