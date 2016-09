﻿11 de Setembro de 2001, uma data que os Estado Unidos jamais poderão esquecer

O atentado do dia 11 de Setembro chocou a humanidade devido ao uso de extrema violência.

Por: Karime Marques

Há quinze anos, os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2011, mataram quase três mil pessoas, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Na manhã daquele dia, os Estados Unidos sofreu o caos de ataques suicidas coordenados pela organização fundamentalista islâmica al-Qaeda. Quatro aviões comerciais de passageiros foram sequestrados. Os sequestradores chocaram propositalmente dois aviões contra as Torres Gêmeas do complexo empresarial World Trade Center, matando todos que estavam a bordo e pessoas que trabalhavam nos edifícios. Os prédios desabaram duas horas após os impactos, causando danos e destruições a outros edifícios e consequências desastrosas. A terceira aeronave colidiu contra o pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nas proximidades de Washington. O quarto avião caiu próximo Shanksville, na Pensilvânia. Ninguém sobreviveu em nenhum dos voos.

O ataque foi simbólico, dirigido ao coração do poder americano. Atingiram símbolos de poder político e econômico. A finalidade era demonstrar que os EUA não estavam inatingíveis aos ataques terroristas e amedrontar a população americana.

Uma das consequências foi a perda relativa da liberdade do cidadão americano e principalmente os estrangeiros, que passaram a ser vigiados pelas agências de segurança. Os americanos começaram a ter mais rigidez com imigrantes e turistas que visitam o país. Leis foram criadas para dar mais poder ao Estado. Países como o Afeganistão e Iraque foram invadidos e destruídos pelas forças armadas americanas, principalmente o Iraque.

O governo Bush colocou o combate ao terrorismo como prioridade máxima. Criou uma prisão especial em Guantánamo, na Ilha de Cuba, para confinar os suspeitos de terrorismo.