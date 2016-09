Três militares morrem após caminhão do Exército cair em barranco em MS

Outros dois militares tiveram ferimentos leves, segundo os bombeiros.Jovens trabalhavam em Porto Murtinho e iam para Bonito pela BR-267.

Por: Marcio Ribeiro com G1

Imagem Reprodução TV Morena

Três militares do Exército morreram e dois ficaram feridos após o caminhão perder o controle em uma ondolação na pista e cair em um barranco na BR-267, próximo ao município de Porto Murtinho, região oeste de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (9). Outros dois militares sofreram ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. O G1 entrou em contato com o Exército, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A equipe que atendeu a ocorrência informou que o veículo onde os jovens estavam seguia de Porto Murtinho, onde trabalhavam, para Bonito, onde moravam, em alta velocidade. Ao passar por um trecho da rodovia com ondulação, o condutor teria perdido o controle da direção, rampou e caiu em um barranco.

De acordo com os bombeiros, as vítimas tinham 20 anos. A equipe de socorro precisou utilizar o desencarcerador para retirar os corpos do veículo. Os dois militares que tiveram ferimentos leves foram encaminhados para o Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira, em Porto Murtinho.