DOF apreendeu drogas e contrabandos avaliados em R$ 25 milhões

Departamento de Operações de Fronteira (DOF) divulgou resultados das apreensões de drogas e produtos de contrabandos que foram realizadas na operação denominada “Agosto Negro”, em Mato Grosso do Sul. Segundo a nota, as apreensões foram avaliadas em R$ 25 milhões, superando números do mesmo balanço do ano passado.

Em 31 dias, os agentes apreenderam 7,5 toneladas de maconha, numa média diária de 250 quilos por dia. Foram também apreendidos 7,9 quilos de cocaína; 2 kg de haxixe; 150 gramas de crack, e 32 pessoas presas em flagrante pela pratica de tráfico de drogas, além de 4 adolescentes aprendidos.

Foram apreendidos ainda quase 9 mil reais em moedas falsas; 42 veículos, sendo que desses 9 foram por roubo/ furto.

Neste balanço, foi apreendida 1 tonelada de confecções; mais de 160 mil pacotes de cigarro, além de brinquedos, pneus e eletrônicos, e produtos de contrabando e descaminho.

No mesmo período, o agentes do DOF realizaram 800 bloqueios policiais, abordando mais de 20 mil veículos e pessoas que transitam pelas rodovias federais, estaduais e vicinais na região de fronteira.

“Teremos muito trabalho até o final do ano de 2016 e já fizemos a previsão de diversas operações de cunho repressivo, principalmente ao narcotráfico a ação de contrabandistas que agem na região de fronteira, visando superar todas as metas preventivas e repressivas estabelecidas para o ano e principalmente, garantido a paz e a ordem nas cidades fronteiriças do Estado de Mato Grosso do Sul.” conclui o Diretor do DOF, Coronel PM Ary Carlos Barbosa.

Segundo o DOF, os números apresentados estão superando todo o balanço de apreensões registrados no ano passado.