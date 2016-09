Felipe Gomes faz seu melhor tempo e se classifica para final dos 100m T11

Com o estádio do Engenhão lotado, o carioca Felipe Gomes correu 11s15 e conseguiu se classificar para a final dos 100m T11 neste sábado (10). Ele estava radiante com a vitória. “Foi o melhor tempo da nossa vida e agora que classificamos para a final é colocar a cabeça no lugar, dar uma descansada que eu passei a tarde toda ansioso, o coração acelerado, só pensando no que eu fiz de manhã, o que tinha de melhorar agora e amanhã colocar em prática de novo”, disse.

O atleta se mostrou ansioso com a grande final amanhã. “Eu acho que vai ser difícil dormir hoje à noite. Se a tarde já foi difícil, agora, estando na final, mais ainda. Mas eu agradeço muito a Deus, é mais uma oportunidade de uma final Paralímpica e a primeira final dentro de casa acho que a gente já estreou, já mostrou o que a gente é capaz e amanhã ganha quem estiver melhor na hora”, conta.

O que ele mais gostou da experiência de correr em casa não foi nem o fato de ter melhorado o tempo, mas o carinho da torcida. “Que coisa gostosa este calor da torcida. Eu bato palma, a torcida corresponde, grita o meu nome e eu jogo beijinho. Pô, muito bom! Estou adorando competir em casa, no Rio, competir com todo mundo aqui, meus amigos, minha família, o pessoal que me vê na rua. E o pessoal que está conhecendo o esporte Paralímpico, isto é muito bom. O estádio tá cheio, o que significa que mais de mil pessoas estão conhecendo o esporte paralímpico. Isto é muito bom “, comemorou.

Edição: Fernanda Duarte