Eleições 2016 no Rio: Quem irá para o segundo turno com Crivella?

Por Theo Rodrigues, colunista do Cafezinho

Faltam apenas 22 dias para o primeiro turno da eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro. E a certeza de que o candidato Marcelo Crivella (PRB) estará no segundo turno é cada vez mais nítida.

A questão é: quem o acompanhará na empreitada?

Pesquisa DataFolha publicada ontem indicou que o senador teria hoje 29% das intenções de voto.

Como a margem de erro da pesquisa é de 3%, estão empatados em segundo lugar Marcelo Freixo (PSOL) com 11%, Jandira Feghali (PCdoB) com 8%, Pedro Paulo (PMDB) com 8%, Bolsonaro (PSC) com 6% e Índio da Costa (PSD) com 6%.

Não obstante o apoio explícito da popular Marina Silva, o candidato Alessandro Molon (Rede) não conseguiu captar a transferência de votos e apareceu na pesquisa com apenas 1%.

O mesmo ocorreu com Carlos Osório, cujo apoio de Aécio Neves não o retirou dos 4%.

Apesar de ter a mais alta rejeição nessa eleição (28%), fomentada pela denúncia de agressão de sua ex-esposa, Pedro Paulo tem uma estrutura de campanha que não deve ser desconsiderada: seja pelo maior tempo de televisão e rádio, seja pelo maior número de partidos e candidatos à vereança que o apoiam.

Já Jandira Feghali contará ainda com inserções de televisão da presidenta Dilma Rousseff, que irão ao ar a partir da semana que vem, além da presença física do presidente Lula no Rio, com quem caminhará em Campo Grande, na Cidade de Deus e na Rocinha. Isso certamente potencializará a candidatura da comunista.

A não ser que surja uma surpresa, os demais candidatos já não terão mais muitas fichas para apostar e deverão estacionar onde hoje estão.

Nessa eleição com onze candidatos, sendo seis altamente competitivos, estará no segundo turno quem passar dos 15%.

Tudo isso sugere que a briga pela segunda vaga dar-se-á mesmo entre Pedro Paulo, Jandira e Freixo.

Como não foi possível uma aliança já no primeiro turno entre os partidos da esquerda, será o próprio eleitor que a fará: a partir da última semana de setembro o voto útil começará a migrar para o candidato que estiver melhor nas pesquisas.

O próximo embate entre os candidatos na televisão será na quinta-feira, 22/09, no SBT.

Theo Rodrigues é sociólogo e cientista político.

Fonte: O Cafezinho