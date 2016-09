Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocam ato contra Temer para domingo (11)

As frentes Povo sem Medo e Brasil Popular convocam protesto contra o governo de Michel Temer neste domingo (11) em São Paulo (SP). O ato, que reivindica eleições diretas e a não retirada de direitos sociais, terá concentração no vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, a partir das 14h.

Temas como reforma da previdência e as propostas de flexibilização das leis trabalhistas também estão na pauta dos movimentos populares que participam da manifestação. As mudanças são vistas como perdas nos direitos dos trabalhadores.

Nas ruas de “Fora, Temer”, “Diretas Já” e “o povo tem que decidir” têm sido as palavras de ordem dos manifestantes.

Repressão

Será o sexto dia de manifestações contra Temer em São Paulo desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 31 de agosto. Todos os protestos foram encerrados com ação violenta da Polícia Militar (PM), com exceção dos feitos no feriado de 7 de setembro.

Antes de iniciar a manifestação de domingo (4), a PM deteve 26 pessoas, sendo oito deles adolescentes. As prisões foram consideradas irregulares e todos ja foram soltos.

Edição: Camila Rodrigues da Silva

Brasil de Fato