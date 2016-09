CLIMA| Domingo amanhece com céu aberto e previsão é de calor de 38ºC em MS

Dia amanheceu com céu claro na cidade Morena e previsão é de muito calor e umidade do ar baixa na maioria da cidades do Estado.

O domingo amanheceu com céu aberto em Campo Grande e previsão é de muito calor em Mato Grosso do Sul. A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 38ºC e a umidade relativa do ar em 30% no período da tarde na maioria dos municípios, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na Capital, dia parcialmente nublado com névoa seca, temperatura máxima em torno de 34ºC e umidade relativa do ar mínima em 40%. Em Ponta Porã e Dourados, máxima de 37ºC, Três Lagoas e Nova Andradina 36ºC, Corumbá, Porto Murtinho, São Gabriel do Oeste e Aquidauana 38ºC.

No começo da próxima semana, haverá a formação de um ciclone extratropical que se intensificará de segunda para terça-feira. O fenômeno pode trazer turbulência atmosférica e fortes rajadas de vento, de até 160 km/h na área de atuação. Para o Estado, os ventos de norte e noroeste trazem calor e baixa umidade do ar. A frente fria associada ao sistema se aproxima do Sul de MS entre terça e quarta-feira.