Passados nove meses, estragos das chuvas permanecem nas rodovias do sul de MS

Três importantes estradas da região sul continuam com erosões

12 SET 2016 – Por DA REDAÇÃO – 06h:00 – Correio do Estado

Nove meses passaram e os estragos causados pelas chuvas em rodovias estaduais permanecem. O Correio do Estado percorreu parte da região sul do Estado que foi vítima de danos decorrentes das fortes chuvas no final do ano passado. Estranho foi verificar que pouca coisa mudou.

A MS-180, que a liga as cidades de Iguatemi e Juti, por exemplo, não teve nenhuma intervenção aparente e erosão engole praticamente as duas pistas junto ao Km 75. Também em estado precário estão as rodovias MS-156, entre Caarapó e Amambai e a MS-295, em trecho entre Paranhos e Iguatemi.

Viajar pelos 95 km da MS-180 coloca a vida de quem transita por lá em risco. A obra foi aprovado em maio de 2010, com valor de US$ 375 milhões, sendo US$ 75 milhões de contrapartida do governo estadual. O problema mais grave desta rodovia está no quilômetro 75.

(*) A reportagem, de Gildo Tavares, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.