Coronel David prevê transparência na Emha e casas para famílias com até três salários

O candidato a prefeito Coronel David (PSC), da chapa “Por Uma Campo Grande Melhor”, propõe construir casas para famílias com renda mensal de até três salários mínimos e condomínios para a terceira idade. A proposta visa combater o déficit habitacional na Capital e a falta de transparência no sorteio realizado pela Emha (Agência Municipal de Habitação).

Levantamento da Fundação João Pinheiro, com base no Censo de 2010 do IBGE, revelou que o déficit de moradias era de 25,8 mil unidades em Campo Grande. Com a paralisação dos projetos nos últimos anos, o número de famílias sem casa é maior.