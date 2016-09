PMA prende pescador utilizando redes de pesca proibidas e apreende barco, motor e solta pescado

Capital, (MS) – Durante fiscalização em um local às margens do rio Paraná denominado Cascalheira, no município, Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas prenderam ontem (10) no final da tarde, um pescador por pesca predatória. O infrator foi avistado em uma embarcação no rio Paraná, conferindo redes que havia armado e retirando peixes desses petrechos ilegais de pesca. Quando os policiais chegaram, os peixes presos às redes e exemplares que o pescador havia retirado, pesando em torno de 5 kg, ainda estavam vivos e foram soltos no rio.

Os petrechos, duas redes que mediam ao todo 120 metros foram retirados do rio e apreendidos, além do barco e o motor de popa utilizados na pescaria ilegal. Esse tipo de petrecho tem uso proibido, devido ao alto poder de captura e de degradação dos cardumes. O pescador iniciava a pescaria ilegal, por isso ainda não havia capturado maior quantidade de pescado.

O infrator, de 52 anos, residente em Três Lagoas, recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil da cidade, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saiu depois de pagar fiança. Se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção. A PMA também autuou administrativamente o infrator e arbitrou multa de R$ 700,00.

Fonte: PMA/MS