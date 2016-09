PMA e 6º Batalhão apreendem mais três veículos e proprietários são multados em R$ 15 mil por poluição sonora em Corumbá

Capital, (MS) – Em continuidade à ordem do Comando Geral da PMMS e do Comando de Policiamento Especializado (CPE), determinando que a PMA e Batalhões de área agissem conjuntamente nas ocorrências referentes à poluição sonora na Capital e Interior, Policiais Militares Ambientais e do 6º Batalhão de Corumbá realizaram uma operação na noite de ontem e madrugada de hoje (11), autuaram três pessoas e apreenderam três veículos, por emissão de som acima dos limites permitidos por Lei, na área central da cidade.

Os policiais utilizando decibelímetro mediram a pressão de som em três veículos encontrados, com aparelhos de som ligados em alta potência. Um veículo Ford Focus, pertencente a um jovem de 23 anos, residente no centro da cidade, estava na avenida Marechal Cândido Rondon, com emissão de som em 87 decibéis. Na mesma avenida, outro veículo, uma camionete Ford Ranger, pertencente a um homem de 33 anos, residente no bairro Alto Aquidauana, foi medida a pressão de som emitida que perfez 99 decibéis. Um boliviano, que estava em um veículo Peugeot, com placas de Corumbá, na mesma avenida, a pressão de som emitida era de 98 decibéis. Nos locais a legislação permite apenas 55 decibéis.

Todos os veículos e as aparelhagens foram apreendidos. Os infratores, todos residentes em Corumbá, foram autuados administrativamente e multados pela PMA em R$ 5.000,00 cada um, perfazendo R$ 15.000,00. Eles também foram conduzidos, juntamente com os veículos e aparelhagens apreendidas, à delegacia de Polícia Civil e responderão por crime ambiental de poluição sonora. Os infratores poderão pegar pena de um a quatro anos de reclusão. Além disso, perderão os aparelhos, que passam a ser material de crime.

Entre ontem e hoje (11) foram oito pessoas autuadas por poluição sonora no Estado, sendo seis em Corumbá e duas em Campo Grande.

Fonte: PMA/MS