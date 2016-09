Equipe Mitsubishi Ralliart Brasil vence o maior número de etapas no Rally dos Sertões

Palmas (TO), 10 de setembro de 2016 – Uma prova dura, talvez a mais difícil das 24 edições. O Rally dos Sertões terminou hoje em Palmas (TO) após mais de 3.000 quilômetros por trilhas, estradas e muito off-road. A equipe Mitsubishi Ralliart Brasil terminou com a terceira colocação, mas com a satisfação de dever cumprido. “Foi muito acima da nossa expectativa”, garante o piloto Guilherme Spinelli, que é maior vencedor da competição, com cinco títulos. “Não viemos para cá imaginando uma performance tão boa. Embora toda vez que entramos em uma prova pensamos na vitória, mas estávamos conscientes que seria um ano de avaliação de um longo trabalho que fizemos com o ASX Racing. O ponto mais positivo é sairmos daqui sabendo que temos um carro competitivo”, afirma. A prova largou de Goiânia (GO) no dia 3/9 e seguiu por paisagens incríveis e roteiros inóspitos pelos Estados de Goiás, Bahia e Tocantins. Sem dúvida, a parte mais difícil foram os dois dias pelo deserto do Jalapão, incluindo a maior especial da história da prova, com 515 km. “Sabíamos que, desde o Rally Dakar, o ASX Racing precisava de uma série de melhorias. Em pouco tempo, toda a equipe de engenheiros e mecânicos da Ralliart Brasil conseguiu atingir um patamar que nós mesmos não esperávamos. Mal conseguimos testá-lo e viemos aqui para ser um laboratório e o carro nos surpreendeu logo de cara. Terminar os sete dias do Sertões mais duro da história com o ASX Racing inteiro e pronto para largar de novo se fosse necessário é realmente muito bom. Ganhamos muito em evolução e em aprendizado”, enfatiza Youssef. “Sabemos que ainda temos trabalho para evoluir, mas vimos em várias especiais que estávamos competitivos, inclusive vencendo três dias seguidos. E o que nos tirou da liderança foram coisas periféricas, que não estão relacionadas com o carro. Independe de não ter vindo com a expectativa de vencer, percebemos que isso seria possível, e isso nos deixa bem satisfeitos. Mais um ano, mais um Sertões, e agora temos mais um ano para trabalharmos para voltarmos competitivos no próximo”, planeja Guiga. A Equipe Ralliart Brasil tem o patrocínio da Mitsubishi Motors e apoio da Pro Tune, Axalta, VAZ, Adidas e Projeto Sign. Sobre a Ralliart Brasil

Além do Rally dos Sertões, a Ralliart Brasil é responsável pela preparação, manutenção e desenvolvimento dos carros que são utilizados no rali cross-country de velocidade Mitsubishi Cup e na prova de pista Lancer Cup. Nessas competições, os veículos são locados aos pilotos através do sistema sit&drive, onde toda a manutenção, logística e preparação fica por conta da equipe especializada de engenheiros e mecânicos da divisão de alta performance. Acompanhe a Equipe Mitsubishi Ralliart Brasil

Magnus Torquato / Mitsubishi



Prova foi a mais difícil da história Doni Castilho / Mitsubishi



Guiga e Youssef estão satisfeitos com o ASX Racing Ricardo Leizer / Mitsubishi



Comemoração na rampa de chegada