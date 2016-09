4 atividades diferentes para curtir ao ar livre no Texas

Lista inclui cidades perfeitas para jogar Pokémon Go, parque de diversão para crianças com necessidades especiais, observação de morcegos e exposição de cadillacs grafitados

Se você está à procura de uma experiência única nas próximas férias, o Texas (EUA) pode te surpreender. No estado é possível encontrar atrações divertidas e inusitadas, além de, claro, as mais tradicionais para agradar a todos os gostos e tipos de viagem. Confira abaixo algumas dicas de passeios diferentes ao redor do estado:

Diversão inclusiva

O parque de diversões Morgan’s Wonderland, na cidade de San Antonio, é o primeiro e único parque temático do mundo adaptado para crianças com necessidades especiais. Uma das novidades é que o parque reinaugura agora em setembro a sua atração WaterWorks, com novos recursos de estimulação sensorial, incluindo brinquedos que usam mais cores brilhantes, além de texturas e elementos interativos com a água. Informações sobre preços, horários de funcionamento e atrações em www.MorgansWonderland.com.

Da tela do celular para as ruas

A cidade de Corpus Christi, na costa do Texas, foi considerada um dos dez melhores destinos para os jogadores de Pokémon Go, de acordo com dados do site Booking.com. Nela é possível capturar as criaturinhas enquanto relaxa na praia ou durante um passeio para pesca. A cidade também é ótima para explorar pontos turísticos famosos e museus enquanto caça os bichinhos. Mais detalhes sobre a cidade em: www.visitcorpuschristitx.org.

Outra atração imperdível para os fãs do jogo é caçar Pokémons reais. É isso mesmo: uma moradora do Texas promove a iniciativa #CrochetGo, onde recria algumas das mais emblemáticas figuras do jogo em crochê e esconde os bonecos em PokéStops e ginásios em c, bem próximo das grandes e culturais cidades de Dallas e Fort Worth. Informações sobre a cidade de Carrollton em: www.cityofcarrollton.com.

Observação de morcegos

A ponte Congress Avenue, bem no centro de Austin, é o lar de uma das maiores colônias urbanas de morcegos na América do Norte. Estima-se que 1,5 milhões de morcegos vivam por lá. Diariamente no crepúsculo, de março a novembro, os morcegos saem de seus esconderijos debaixo da ponte para procurar alimentos. Este evento tornou-se uma das atrações turísticas mais espetaculares e incomuns no Texas. Para saber mais sobre a cidade de Austin, consulte o site: www.austintexas.org.

Arte automobilística

Uma atração imperdível tanto para aficionados em carros quanto para amantes das artes é o Cadillac Ranch, na cidade de Amarillo, no norte do Texas. Construído em 1974, o local conta com dez cadillacs cobertos por pinturas de grafite, semienterrados em um campo empoeirado. O Cadillac Ranch é aberto ao público o dia todo e o grafite nos carros é incentivado entre os visitantes, estando, assim, em constante transformação. Mais informações em: www.visitamarillotx.com

