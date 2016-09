Scania lança desafio de inovação para universitários

São Paulo, 12 de setembro de 2016 – A Scania Latin America realiza, nos dias 8 e 9 de outubro, o desafio Inovathon Logistics Challenge, uma maratona para estudantes universitários que terão a missão de criar uma solução inovadora com foco no setor de logística. A fábrica da Scania em São Bernardo do Campo será o palco para a competição, que oferece a 25 graduandos uma oportunidade de aprimorarem seus conhecimentos de forma prática no ambiente industrial. Os participantes da maratona serão divididos em cinco grupos, cada uma com cinco integrantes, e em equipe devem criar um projeto inovador que solucione a problemática do setor logístico, que será apresentada pela Scania no dia do desafio. Os participantes terão 24 horas, começando no sábado (8) às 10 da manhã até o domingo (9), também às 10 da manhã. “A logística está ganhando cada vez mais um papel central nas empresas, deixando para trás a imagem de área suporte. Para a Scania, investir e buscar novos projetos e soluções é muito importante para o desenvolvimento da empresa no setor”, afirma Fabio Castello, vice-presidente de Logística da Scania Latin America. Para a escolha dos 25 participantes do grande desafio, os estudantes passarão por um processo de avaliação em três etapas. Toda a fórmula do Inovathon foi pensada para que os competidores possam aprimorar seus conhecimentos adquiridos em sala de aula, colocando em prática suas ideias dentro do ambiente empresarial. A primeira etapa será realizada por meio de uma prova online com 10 questões de múltipla escolha e uma dissertativa. Os classificados passarão por entrevistas individuais na segunda fase para a seleção dos 25 participantes e, por fim, os escolhidos participarão de uma reunião em grupo para a definição das equipes, já organizando suas atividades para o evento. “Faremos a simulação real de nosso dia a dia com foco em melhorias contínuas nos processos e métodos que aplicamos”, explica Fabio Castello. A inspiração para o Inovathon surgiu da ideia dos Hackathons, competições em que estudantes universitários desenvolvem soluções operacionais voltadas para áreas de tecnologia da informação de grandes empresas. O objetivo da montadora é trabalhar mais próxima das instituições de ensino e pesquisa para o desenvolvimento de projetos inovadores, como o laboratório de motores em Sorocaba, que opera em parceria com a Poli-USP. Início das inscrições – De 1 a 18 de setembro, os interessados poderão se cadastrar diretamente no site oficial da competição, preenchendo um formulário de cadastro e iniciando a primeira etapa das avaliações. As questões da prova foram elaboradas, e serão analisadas por profissionais da Scania, que selecionarão os 50 classificados para a segunda fase. Os vencedores serão premiados com uma viagem Suécia, para conhecerem a capital do país, Estocolmo, e a sede da Scania na cidade de Södertälje, onde acompanharão todo o processo logístico realizado na fábrica. Serviço: Inovathon Logistics Challenge

Inscrições: Até 18 de setembro pelo www.inovathonscania.com.br

Evento: 8 e 9 de outubro na sede da Scania – Av. José Odorizzi, 151 – SBC