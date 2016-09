Métodos durkheiminianos: o pedagogo deve explorar a educação e não só o ensinamento

Em “Educação e Sociologia”, quatro textos redigidos por Émile Durkheim entre 1901 e 1911 são reunidos e traduzidos pelo professor e doutor Gilles Jean Abes. A coletânea pode ser tomada como importante porta de entrada para a teoria durkheiminiana, pois apresenta a premissa ontológica que estrutura todo o seu pensamento de que o homem é um ser social.

Para o sociólogo, psicólogo e filósofo francês, é por meio do ensino que o homem transcende seu estado biológico, cheio de desejos e instintos, e torna-se propriamente humano. Dessa forma, ele justifica a criação da sociologia da educação como uma área especial.

No primeiro capítulo, Durkheim explica que a educação dissemina os valores e padrões de atitude de uma comunidade, e assim o homem internaliza as representações coletivas que intermedeiam sua relação com o mundo e se torna um ser social, que expressa as crenças, práticas e opiniões da sociedade em que está inserida e transmite esses valores de geração em geração.

Ao longo do livro, o pensador discorre sobre o poder da educação para conhecer e transformar a realidade, e propõe que refletir sobre os sistemas educacionais é a resposta adequada aos males sociais, já que o ensino seria um mecanismo de formação das novas gerações de acordo com as necessidades da sociedade.

“Educação e Sociologia” é uma obra fundamental para sociólogos, educadores e demais estudiosos interessados na concepção da escola como espaço de construção social e nos processos de transmissão de conceitos, valores e conhecimento das gerações mais velhas às mais jovens.

Parte da coletânea de clássicos da Editora Edipro, este volume integra a coleção Durkheim. A Edipro é, atualmente, a editora com mais obras publicadas deste autor, já contando com outros cinco livros publicados do sociólogo francês, como “O Suicídio”, “Da Divisão do Trabalho Social”, “Lições de Sociologia” e outros. Ainda em 2016, a editora lança o sétimo volume, “O Socialismo”, e seguirá a coleção com lançamentos em 2017.

Sobre o autor: David Émile Durkheim (1858 – 1917) foi um sociólogo, psicólogo social e filósofo francês. É considerado um dos fundadores da ciência social moderna. Seu primeiro grande trabalho sociológico foi Da Divisão do Trabalho Social, de 1893. Dois anos depois, em 1895, publicou As Regras do Método Sociológico, criou o primeiro departamento europeu de sociologia e, assim, tornou-se o primeiro professor de sociologia da França.

Sobre o tradutor: Gilles Jean Abes é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE), e professor permanente do programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. Realizou pós-doutorado em Estudos da Tradução pelo mesmo programa. É doutor na área de Estudos da Tradução pela PGET/UFSC e tornou-se mestre em Teoria Literária pela mesma universidade.

Ficha Técnica:

Edição: 1ª edição 2016

Autor: Émile Durkheim

Tradução: Gilles Jean Abes

Editora: Edipro

Assunto: Ciências Sociais

Preço: R$ 30,00

ISBN: 9788572839716

Formato: 14 x 21 cm

Nº páginas: 96

