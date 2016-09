CPA -2 / 2º BPM: Conclusão do 1º Nivelamento Especial de Motopatrulhamento

Três Lagoas, (MS) – Na tarde de sábado(10/09),24 policiais militares concluíram o 1º Nivelamento Especial de Motopatrulhamento.

O nivelamento tem por objetivo capacitar e aperfeiçoar os instruendos, a fim de que possam exercer com proficiência as atividades de Motopatrulhamento, através de técnicas de pilotagens OFF Road, exercícios práticos das principais técnicas de maneabilidade com emprego de motocicletas. Capacitando o policial militar a executar o motopatrulhamento tático, baseado nas técnicas, táticas e doutrinas policiais específicas para tal modalidade e a capacitação do policial militar à utilização correta e com segurança do armamento e munição utilizada pela Corporação durante a atividade de motopatrulhamento, conforme preconiza a doutrina policial.

O Nivelamento teve o 1º Ten PM Anderson, Cb PM Douglas, Cb PM Alcides, Cb PM Ramires do 2º Batalhão e o 1º Sgt Souza e o SdAuricílio da ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motos) do Batalhão de Choque e ainda o 1º Sgt BM Teodoro e o Sd BM Salgueiro, integrantes do Salvamento com Motos do 5º Grupamento de Bombeiros como instrutores. Contando com a participação de policiais que integram a área de atuação do 2º Batalhão nas cidades de Água Clara, Brasilândia, Selvíria, Santa Rita do Pardo e Arapuá, bem como do 5º Batalhão PM de Coxim e do 13º Batalhão PM de Paranaíba. Com duração de 86 horas/aula.

Pra o TenCelPM José Aparecido de Moraes a capacitação e o nivelamento das técnicas de policiamento são primordiais para garantir uma atuação eficaz no combate à criminalidade.

FONTE Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM