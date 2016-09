IDV apoia Fórum de Sustentabilidade para o varejo

Evento acontecerá em 28 de setembro, das 8h30 às 18h, em São Paulo

O IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) é um dos apoiadores do Fórum de Sustentabilidade para o Varejo, que será realizado em 28 de setembro, das 8h30 às 18h, no auditório do Grupo Pão de Açúcar (rua Capitão Pinto Ferreira, 225, Jardins), em São Paulo. A abertura do evento será feita pelo conselheiro do IDV Hugo Bethlem.

Durante o período da manhã será abordado o papel do varejo em sustentabilidade. Philip Yang (Urbem) falará sobre a racionalidade dos espaços urbanos; Helio Mattar (Akatu), Marcelo Behar (Natura) e Paloma Cavalcanti (HP) abordarão os caminhos para a produção e o comércio responsável; Pierre Yves Mourgue (Greenyellow), Guilherme Araújo (ICEC) e Jorge Pinheiro Machado (R20) focarão a eficiência energética e as fontes alternativas de energia renovável; e Beatriz Carneiro (Pacto Global ONU) e José Pascowitch (Visão Sustentável) discutirão a adoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU pelo varejo. Após as palestras, Eduardo Yamashita, economista da GS&MD, mostrará uma pesquisa com os indicadores de sustentabilidade.

À tarde, o segundo painel terá como tema a responsabilidade social corporativa. Nina Valentini (Arredondar) e Laura Pires (Grupo Pão de Açúcar) mostrarão o Projeto Troco Solidário no GPA; na sequência será a vez de Ivone Santana (especialista em projetos de inclusão) e Rita Carvalho (Pão de Açúcar) falarem sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho varejista. Gisela Solymos (Cren), Eduardo Santos (EAS Soluções em Prevenção de Perdas e Logística) e Alcione Silva (Save Food Brasil) abordarão a educação e os cuidados com a nutrição infantil x desperdício alimentar. Para encerrar, Frederico Trajano (CEO do Magazine Luíza) e Alexandre Borges (CEO do Mãe Terra) focarão as adaptações necessárias do varejo para ser um negócio sustentável.

O Fórum de Sustentabilidade para o Varejo também tem o apoio do IFB (Instituto Foodservice Brasil) e da Amcham Brasil.

Sobre o IDV

O IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) representa 69 empresas varejistas de diferentes setores, como alimentos, eletrodomésticos, móveis, utilidades domésticas, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, material de construção, medicamentos, vestuário e calçados. Atuante em todo o território nacional, o IDV tem como principal objetivo contribuir para o crescimento sustentável da economia brasileira, além do desenvolvimento do varejo ético e formal.

Fonte: Comuniquese2.comn