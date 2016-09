Wet Hair é a aposta de penteado para a próxima temporada

Tendência entre as famosas, o cabelo com o visual de quem acabou de sair da piscina é fácil de fazer e garante elegância Os cabelos molhados voltaram e o visual traz inovação até para os eventos mais sofisticados. O red carpet prova isso, com a mais recente aparição de Kim Kardashian no VMA. A técnica Wet Hair, que já tem marcado presença entre diversas celebridades e blogueiras do mundo fashion, é a aposta do momento – principalmente para a noite. O aspecto é de cabelos que ainda estão molhados, trazendo um ar despreocupado e arrojado. Para aplicar essa ideia, o hairstyle e embaixador da iCabelos, Gil Prando, separou as melhores dicas para você conseguir fazer o efeito em casa. Como fazer O penteado, que é típico dos anos 1980, ganhou mais fama nos anos 1990. Ele retorna hoje com mais liberdade e movimento nos cabelos. “O melhor produto para conseguir esse efeito é o gel, reduzindo o frizz e garantindo que tudo fique no lugar”, explica Gil Prando. Ele pode ser usado tanto para reduzir quanto para dar mais volume aos fios. “O Gel líquido é a melhor escolha de produto, para quem quiser deixar mais soltos e facilita na hora de espalhar e possibilita o efeito de saído da piscina”, explica Prando, sobre o styling que será a próxima tendência do verão. Tipos de cabelo O Wet Hair funciona para todos os tamanhos de cabelo. Ele também age melhor nos lisos, mas também é possível adaptar aos cachos mais abertos. A ideia é transmitir um ar de despreocupação, meio rebelde e bagunçado. “Para dar mais volume, seque um pouco com secador e aplique mais próximo da raiz. Para deixar os fios mais encorpados, espalhe com os dedos, deixe secar naturalmente para fixar bem o produto”, ensina o expert. Quem já apostou A tendência, que tem impacto forte nos Estados Unidos, chegou no Brasil nas últimas temporadas. Foi nas passarelas que ela mais foi vista. Um dos principais exemplos foi o desfile de Vitorino de Campos, no SPFW, com as modelos Kendall Jenner, Giselle Bundchen e Heidi Klum. Vale seguir os exemplos de estrelas como Emma Watson e Jennifer Lawrence para garantir a elegância. Cuidados Segundo Gil Prando, vale optar sempre por um produto que não use álcool na composição.“Isso garante que os fios se mantenham sempre hidratados, evitando danos”. As melhores opções para conseguir o efeito Wet Hair são produtos de fixação forte a ultra forte. “O tamanho de uma noz na palma da mão é o indicado para começar a moldar o penteado. O gel em excesso junta os fios e unindo as mechas, o que pode prejudicar principalmente quem tem pouco volume”, explica o hairstylist.