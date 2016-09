RECEITA: BOLO DE GRANOLA PARA UM LANCHE SAUDÁVEL E SABOROSO

São Paulo, setembro de 2016 – Acrescentar ingredientes funcionais a receitas do dia a dia pode tornar as refeições ainda mais saudáveis. Pensando em ajudar àqueles que acompanham essa tendência, a Black+Decker ensina como preparar um bolo de granola. Bastam alguns minutos e poucos ingredientes para ter na mesa um delicioso bolo. Confira:

Ingredientes

1 xícara de chá de manteiga

1 xícara de chá de mel

3 ovos

½ xícara de chá de leite

½ xícara de chá de amido de milho

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 xícara de chá de granola

200g de amêndoas picadas

Preparo

Em uma batedeira Black+Decker, bata a margarina com o mel até formar um creme. Junte os ovos, sem parar de bater. Agregue o leite, o amido de milho, a farinha e o fermento. Bata bem. Retire a tigela da batedeira e acrescente a granola e as amêndoas. Misture. Coloque em uma forma média, redonda e com furo no meio, previamente untada e enfarinhada. Leve ao forno médio (180 °C) por cerca de 50 minutos. Desenforme e deixa esfriar.

Dica

Cubra o bolo com açúcar de confeiteiro peneirado e decore com granolas.

Sobre a Stanley Black+Decker

Considerada uma das maiores e mais importantes empresas de ferramentas e eletrodomésticos do mundo, a Stanley Black+Decker está presente no Brasil com uma fábrica em Uberaba, MG, e distribuição em todo território nacional. A marca conta com uma linha completa de eletrodomésticos, com ferros de passar, aspiradores, liquidificadores, batedeiras, mixers, sanduicheiras, grills, fornos, cafeteiras, panelas elétricas, secadores, balanças, umidificadores, entre outros. Também comercializa no Brasil ferramentas elétricas, manuais e acessórios com as marcas DeWalt (linha industrial), Stanley (linha profissional) e Black+Decker (linha doméstica).

