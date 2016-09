Livro Magali em Outras Vidas mostra que o amor rompe até a barreira do tempo

Numa história tão divertida quanto emocionante, publicada inicialmente em quadrinhos por Mauricio de Sousa, os leitores viajarão por diversas épocas com a adorável comilona

Será possível que nós tenhamos vivido em outras épocas? Nossos gostos e medos teriam origem em “outras vidas”? E os nossos amores, poderiam ter começado no passado? Já pensou viajar no tempo e descobrir por que o Cebolinha troca as letras? Ou como teve início o medo de água do Cascão e a genialidade do Franjinha?

Depois de mais de 110 mil exemplares vendidos das obras Meu Pequeno Evangelho e Meu Pequeno Evangelho – Livro de Atividades, chega às livrarias do país Magali em Outras Vidas, publicado pela editora Boa Nova em parceria com a Mauricio de Sousa Produções. O livro, escrito e ilustrado por Mauricio de Sousa, tem como consultores Luis Hu Rivas e Ala Mitchell, que propuseram transformar a história Reencarnação, publicada originalmente em quadrinhos no ano de 2004, neste novo formato.

Nessa narrativa romântica e muito divertida, Magali conhece um garoto na praia enquanto se diverte com Mônica e Cebolinha jogando bola. Os dois se dão tão bem que chegam até a pensar que se conhecem de vidas passadas.

Magali em Outras Vidas, além de presentear o leitor com uma história bem-humorada, apresenta uma linda mensagem sobre a força do mais nobre dos sentimentos: o amor.

Ficha técnica

I.S.B.N: 978-85-8353-057-2

Formato:20 x 26

Tamanho: 56 páginas

Impressão: 4 cores

Preço: R$ 31,90

Sobre Mauricio de Sousa: Nasceu em 27 de outubro de 1935, numa família de poetas e contadores de causos, em Santa Isabel, no interior de São Paulo. Ainda criança, descobriu sua paixão pelo desenho e começou a criar os primeiros personagens. Com dezenove anos, tentou trabalhar como ilustrador na Folha da Manhã (hoje Folha de S.Paulo). Conseguiu uma vaga de repórter policial. No ano de 1959, publicou sua primeira tira, com o garoto Franjinha e o seu cãozinho Bidu. E logo espalhou seu trabalho para jornais de todo o país. Em 1970, quando já contava com um estúdio com diversos profissionais, lançou a revista Mônica, que abriu caminho para títulos de outros personagens. E o sucesso extrapolou os quadrinhos e chegou ao cinema, ao teatro, à televisão, à internet, aos parques temáticos e até às exposições de arte. Mauricio de Sousa ocupa a cadeira número 24 da Academia Paulista de Letras.

Sobre Luis Hu Rivas: Nasceu em 1975, em Arequipa, no Peru. Hoje, reside no Brasil, é designer gráfico e dedica-se há muitos anos ao estudo e divulgação do Espiritismo. Idealizou e coordenou a TVCEI, a TV espírita, e escreveu vários livros didáticos e infantis, como Doutrina Espírita para principiantes, Allan Kardec para todos, a coleção Espiritismo Fácil, Nosso Lar – O livrinho divertido, Crianças Médiuns e outros disponíveis no seu site www.luishu.com.

Sobre Ala Mitchell: Nasceu em Salvador, Bahia, e mora nos EUA. Administrador de Empresas, quando criança, praticamente desenvolveu sua leitura com as histórias da Turma da Mônica. Conheceu o Espiritismo aos 15 anos e, desde então, tem utilizado as mídias eletrônicas e online para o estudo e divulgação dessa doutrina. Foi Gestor de Marketing da TVCEI, a TV espírita e em 2008 idealizou um primeiro projeto com os personagens de Mauricio de Sousa, que agora se tornou realidade.

Sobre a Boa Nova Editora:

Em 1997, com o objetivo em atender o público espírita e espiritualista, surgiu a Boa Nova Editora que alcançou, logo nos primeiros anos, prestígio, reconhecimento e projeção nacional. A primeira publicação da editora foi o livro “Céu Azul”, psicografado por Célia Xavier de Camargo, seguida pelo best-seller “Renovando Atitudes”, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje, com mais de dois milhões de livros impressos, a Editora Boa Nova é referência de sucessos editoriais. São romances, roteiros de estudo doutrinários, livros infantis e infanto-juvenis, assim como as obras básicas do Espiritismo e outras filosóficas que visam contribuir com o desenvolvimento espiritual e cultural de seus leitores. Paralelamente aos trabalhos doutrinários, e conscientes de seu papel social, os médiuns e escritores que atuam junto à Boa Nova fazem com que os recursos obtidos com a venda de suas publicações sejam revertidos para diversos projetos sociais e assistenciais, inclusive, para a manutenção das atividades da Sociedade Espírita Boa Nova.

Fonte: Lilian Comunica – Assessoria de Imprensa Comunicação