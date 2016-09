I Timóteo 4:1-2

Pensamento: Pior que não ter contato com a Palavra de Deus, é ter contato com ela em engano. Muitos líderes, aos quais não ouso chamar de pastores, tem trazido o engano ao invés do verdadeiro ensino. Muitas campanhas que não levam a nada. manifestações espirituais que em nada edificam o espírito. O pior é que as pessoas se sentem mais espirituais com isso, apesar de mais afastar do que estabelecer um relacionamento verdadeiro com Deus.