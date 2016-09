TC equivoca-se na reprovação de contas de administrações municipais, avalia especialista

O parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo à aprovação de contas apresentadas por prefeitos do Estado relativas ao exercício de 2012 atinge 36% das administrações municipais. Ou seja, mais de 1/3 dos prefeitos de então correm o risco de ficar inelegíveis por até oito anos. Déficit orçamentário está entre as principais razões das desaprovações, seguida por assunção de dívidas nos últimos oito meses do mandato sem lastro financeiro para cobri-las, e gastos com pessoal maiores do que os limites legais.

No entanto, para Walter Penninck Caetano, diretor da Conam – Consultoria em Administração Municipal, déficit orçamentário não significa que o Município pagou mais do que arrecadou no exercício. “Em verdade, em função do que a lei estabelece, o déficit orçamentário ocorre quando a entidade assume mais compromissos (geradores de empenhos, no linguajar técnico) do que arrecadou, ainda que não os tenha pago”, define. E ainda lembra que os gestores já têm uma parcela substancial da arrecadação comprometida com aplicações vinculadas.

“Só para o Ensino, são 25% dos recursos provenientes de impostos. Descontadas todas as vinculações, não resta muito para o atendimento das demais ações do governo e, sobretudo, para uma atuação efetiva do Município na promoção do desenvolvimento econômico e social local”, diz Caetano. Ele crê também que para estimular a atividade econômica local há situações que podem exigir tanto a redução da tributação como também realização de mais despesas. “É inexorável que essa ação estimuladora provoque déficit orçamentário, num primeiro momento”.

Ainda de acordo com o especialista, nem a própria Constituição é clara sobre a imposição ou não do equilíbrio orçamentário. Contudo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece claramente que o gestor responsável deve cumprir as metas de resultados entre receitas e despesas, preservando o equilíbrio das contas públicas e não da execução do orçamento. “Ou seja, existem metas para execução de receitas e de despesas, mas os resultados exigidos por tais metas podem ser tanto de superávit, quanto de equilíbrio ou déficit”, pondera.

Sobre a questão da assunção de dívidas nos últimos oito meses de mandato, o Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe ao prefeito contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. “Nesse ponto, o que chama a atenção é que normalmente são Secretários ou uma imensidão de agentes públicos que contraem obrigações. Se o prefeito não as fez e nem as autorizou, não tem porque puni-lo”, alega Caetano.

Para o especialista, o TC equivoca-se na maneira como avalia as contas. “A grosso modo, ele soma toda a despesa empenhada nos últimos oitos meses do mandato, apuram as que foram pagas e se sobrou dinheiro para cobrir as não pagas. Se não sobrou, julga que o Artigo 42 foi desrespeitado. Trata-se de uma avaliação muito simplista”, diz o diretor da Conam. Para ele, é preciso considerar também uma enorme quantidade de despesas empenhadas por compromissos estabelecidos pela legislação ou por obrigações contraídas ainda nos primeiros quatro meses do ano.

“Muitos entes e órgãos emitem notas de emprenho mês a mês para a folha de pagamento e para encargos sociais, para despesas com serviços de utilidade pública, como água, luz e telefone, por exemplo, decorrentes de convênios celebrados antes do período de vedação. A emissão não significa que foram contraídas nesse período. Ou seja, não deveriam representar violações descritas no Artigo 42 da LRF ou no Código Penal. O que torna profundamente injusto e sem respaldo legal condenar Chefes do Poder nessas condições”, conclui Caetano.

Fonte: Ex-Libiris Comunicação Integrada