Mondial lança Escova Alisadora no Brasil

Empresa oferece um produto para facilitar o cotidiano da mulher moderna

A Mondial, empresa líder em vários segmentos de eletroportáteis, inova mais uma vez e traz a sensação do momento para o Brasil, a Escova Alisadora Magic Brush Íon. O produto que é sucesso no exterior tem alta tecnologia empregada, liberando íons negativos que combinado ao calor deixa o cabelo liso e nutrido.

A escova oferece proteção aos fios de cabelo, com grande versatilidade para o dia a dia. Sua utilização é a mesma ao se pentear com a escova comum resultando em cabelos lisos como se tivesse saído do salão de beleza. Com design avançado, o display para visualização de temperatura oferece precisão para o controle do aquecimento da escova, que atinge até 230° garantindo um liso perfeito, com ar natural e sem danificar a estrutura dos fios. Você pode conferir no vídeo https://www.youtube.com/watch?v=r_8EKDGUaAo

Cuidados Pessoais

Mesmo com o cenário de retração econômica, o gasto com cuidados pessoais não caiu, as brasileiras continuam se cuidando e mantendo o setor como um dos mais lucrativos do país. Este panorama elevou o crescimento da Mondial em 40% na Linha de Cuidados Pessoais Femininos.

“Neste momento a Mondial está trazendo muitos lançamentos para o país, ampliando seu portfólio e renovando produtos de algumas categorias”, afirma o diretor Comercial e de Marketing da empresa, Giovanni Marins Cardoso. “A Escova Alisadora é uma grande aposta da Mondial. Ela é sucesso total no exterior e muitas mulheres já fazem sua aquisição em sites internacionais. Agora, as brasileiras poderão comprar de um fabricante nacional que oferece qualidade e garantia no pós venda”, completa o executivo.

Escova Alisadora Magic Brush Íon EA-01 Preço sugerido: R$ 209,90 · Controle de temperatura de 80ºC a 230ºC · Painel Digital · Cerdas com Pontas Protetoras · Cabo giratório 360º · Acompanha capa protetora térmica · Alisa o cabelo de maneira prática e rápida · Garante um efeito liso com aspecto natural · Emissão de íons

Sobre a Mondial: Instalada no Brasil há 16 anos, a Mondial é líder em vários segmentos de eletroportáteis – como ventilação, air fryers, liquidificadores, espremedores de frutas, sanduicheiras, churrasqueiras elétricas, panelas de arroz e extrator de sucos. A empresa possui duas unidades de produção, uma em Conceição do Jacuípe (BA) com 91.000 m² de área construída e outra em Manaus (AM) com 4.000 m² de área construída, e emprega 3 mil funcionários diretos e mais 9 mil indiretos. O SAC da Mondial (0800 55 03 93) possui um completo atendimento pós-vendas, via telefone, e-mail, chat e URA (Unidade de Resposta Audível) – serviço automático que permite sanar dúvidas e obter informações diretamente pelo sistema. Há ainda uma completa infraestrutura com mais de 1.000 postos de assistência técnica autorizados, distribuídos estrategicamente em todo o território nacional.

Mais informações: http://www.mondialine.com.br/

Fonte: Ads-Brasil Comunicação