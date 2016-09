Setor elétrico aposta em geração solar flutuante para reduzir queda nos níveis dos reservatórios

Tecnologia inédita de flutuadores solares será apresentada em São Paulo durante encontro com setor privado, ONGs e governo

São Paulo, 12 de setembro de 2016 – Empresários do setor elétrico se reúnem em São Paulo para discutir a implantação de projetos de geração solar flutuante em usinas hidrelétricas como forma de ampliar a oferta energética e combater a escassez de água e os baixos níveis dos reservatórios no Brasil.

O sistema de geração solar flutuante será apresentada durante a X Conferência de Pequenas Centrais Hidrelétricas, Mercado e Meio Ambiente, que será realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2016, em São Paulo.

A tecnologia de energia solar flutuante é uma novidade no Brasil e foi trazida da França pela brasileira Sunlution, por meio da criação de uma joint venture com a Ciel & Terre International, fabricante do flutuador solar. “Estudos feitos na Europa e Ásia mostram que os flutuadores reduzem em até 70% o nível de evaporação dos reservatórios”, diz Orestes Gonçalves, diretor da Sunlution, que apresentará a novidade no evento.

Segundo Gonçalves, a ideia é aproveitar as vantagens de infraestrutura já existentes nas instalações hidrelétricas para que as operações da geração solar possam ser otimizadas. “Como a estrutura está toda pronta, não há necessidade de se investir em transmissão ou em subestação, como acontece em muitos projetos solares, por exemplo”, ressalta.

O evento, organizado pela Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), o Centro Nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas (CERPCH) e a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (ABRAGEL), tratará da atual situação das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e os desafios nas áreas legais, econômicas e ambientais. Também participam do encontro representantes de governo, ONGs e setor privado.

Serviço

X Conferência de Pequenas Centrais Hidrelétricas, Mercado e Meio Ambiente

Apresentação da Energia solar Flutuante

Data: 14 de setembro de 2016

Horário: das 9 h às 12h

Local: Hotel Maksoud Plaza

Alameda Campinas, 150 – Bela Vista, São Paulo

Programação completa: http://centraishidreletricas.com/

Sobre a Sunlution

A Sunlution é uma empresa brasileira na área de microgeração solar e eólica, com atuação nas áreas de produtos pessoais, micro e mini geração solar e híbrida, usinas de geração solar de médio e grande porte, iluminação pública e projetos de eficiência energética. Com a tecnologia exclusiva de placas fotovoltaicas flexíveis trazida dos Estados Unidos, Alemanha e China, a empresa tem o objetivo de expandir o mercado de geração distribuída no País para empreendedores e consumidores finais.