Atletas do MS conquistam pódium em Assunção

Cinco atletas do Mato Grosso do Sul estiveram participando neste final de semana em Assunção da Corrida do ABC Color e tiveram boas colocações nas provas de 5 e 10 quilômetros no masculino e feminino. Na prova dos 10 quilômetros os campo-grandenses Leonardo Moraes Amorim da Acorp e Vilmar Roberto Dias foram quarto e quinto colocados respectivamente na prova vencida pelo paraguaio Carlitos Gonzáles Servian. A prova teve mais de quatro mil participantes e foi organizada pelo maior grupo de comunicação do Paraguai.

O outro atleta de Campo Grande na corrida foi Flávio Bezerra de Carvalho que foi o décimo terceiro na prova dos 10 quilômetros e o segundo na categoria dos 30 a 34 anos. Já o pontaporanense João Paulo Felippine da Ciarama, liderou na prova dos 5 quilômetros até a reta final, mas sentiu uma contratura muscular e foi ultrapassado ficando na sétima colocação, mas venceu a categoria até 19 anos.

A única representante no feminino foi a douradense Elizabeth Coca da Oca Ambiental que ficou na sétima colocação no geral dos 5 quilômetros e em primeiro lugar na categoria 50/54 anos. Ela que já tinha vencido a mesma categoria na Maratona Internacional de Assunção havia 15 dias e melhorou o tempo em cerca de um minuto. “Foi muito bom ficar entre as 10 primeiras em uma prova forte como esta. Agora é treinar durante a semana para a corrida em Amambai que também será muito disputada”, disse a corredora douradense.

Os corredores do Mato Grosso do Sul vem há tempos se destacando nas provas de rua do Paraguai onde já tem reconhecimento e passam a ser “marcados” pelos outros competidores. “Agora quando chegamos para pegar os kits, os outros corredores já ficam nos aguardando para saber dos tempos e de nossas condições. É bom ser reconhecido, mas isso desperta o interesse deles que passam a treinar e correr em cima de nos tempos”, disse Leonardo Amorim que tinha vencido a Meia Maratona de Assunção no final de agosto.

Fonte: Coca-News Comunicação