Centro de Convenções volta a funcionar em novembro

As obras emergenciais do Centro de Convenções da Bahia (CCB) serão concluídas em outubro, afirmou o secretário de Turismo da Bahia, José Alves, nesta segunda-feira (dia 12). Com isso, fica assegurada a realização do Congresso Internacional de Odontologia que reunirá cerca de oito mil participantes em Salvador, no mês de novembro.

Iniciada em setembro de 2015, a intervenção tem o objetivo de tornar o Centro de Convenções seguro e funcional. Para tanto, são investidos cerca de R$ 15 milhões.

No Teatro Iemanjá, vigas, dutos e telhas foram substituídos. As torres das saídas de emergência e portas corta-fogo foram recuperadas, assim como as instalações dos banheiros. Os serviços incluíram recuperação de estruturas de concreto que apresentavam problemas. Também estão incluídos serviços de revisão hidráulica e elétrica, pintura, revisão de forro e substituição de carpete.

Repórter: Lenilde Pacheco

Fonte: Ascom/Setur