Marketing pessoal: crie o seu próprio sucesso

Livro de Robert Herjavec, um dos líderes de negócios mais reconhecidos da América do Norte e estrela do programa Shark Tank, da ABC, ensina as pessoas a desenvolverem técnicas de venda

Conhecido como o “Bom Tubarão”, Robert Herjavec desenvolveu uma abordagem honesta e legítima para a vida e também para as vendas. Ao pensar em como levar isso não apenas aos seus telespectadores do programa Shark Tank – também exibido no Brasil pelo Canal Sony, com o nome Shark Tank – Negociando com Tubarões –, mas sim a todos, o americano escreveu o livro Você não precisa ser um tubarão, publicado pela Primavera Editorial. A obra trata de vender. Vender os serviços e produtos. Vender os sonhos aos outros. E até vender a si próprio, o que, para algumas pessoas, pode ser a tarefa mais desafiadora de todas. Não importa o que você almeje ou quem você queira se tornar, a habilidade de vender qualquer coisa – inclusive a si mesmo – é um dos talentos mais gratificantes a se adquirir. Por quê? Porque é universal. É difícil imaginar qualquer aspecto da vida que não se beneficie do conhecimento e da prática de fazer uma venda.

P. 12 Com uma linguagem simples e objetiva, Robert transmite ensinamentos mesclando-os com a sua forte história. O autor transcende técnicas de vendas puras ao ensinar a “pessoas não comerciais” o que elas precisam saber para vender não apenas objetos, mas o seu próprio sucesso. O livro não trata de apostas altas, nem de nenhum outro tipo de jogada. É sobre a realidade das vendas como uma parte crítica e com frequência subvalorizada dos negócios. Em Você precisa ser um tubarão, é possível visualizar que o sucesso está dentro de cada um e, para atingir os objetivos, é necessário ser capaz de se comunicar com os outros e se posicionar. Ficha Técnica

Editora: Primavera Editorial

Autor: Robert Herjavec

Páginas: 272

Formato: 16×23 cm

ISBN: 978-85-5578-022-6

Preço: R$ 34,90 Sobre o autor: Robert Herjavec é um dos líderes de negócios mais reconhecidos da América do Norte. Um empresário dinâmico, Robert construiu e vendeu várias em­presas de TI para grandes jogadores, tais como AT&T. Em 2003, Herjavec fundou o Grupo Herjavec, reconhecido como líder global em segurança de informação especializada em serviços gerenciados de segurança, conformida­de, resposta a incidentes e os esforços de correção para as organizações de nível empresarial. Fonte: Lillian@Comunicação