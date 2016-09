Mindfulness gera comportamento ético no trabalho

Prática de atenção plena, que contribui para o autoconhecimento, garante ainda melhorias no foco, criatividade e capacidade de trabalho em equipe

Você sabia que Mindfulness, ou atenção plena, e autoconhecimento resultam em atitudes mais honestas e, consequentemente, em comportamento mais éticos? Em uma experiência realizada pela Universidade da Pensilvânia, em que pessoas desenvolveram anagramas em frente e ao lado de um espelho, foi comprovado que os participantes que tiveram uma visão direta de si mesmo, trapacearam menos e estavam mais propensas a considerar questões como honestidade e integridade antes de tomarem uma decisão, finalizando a atividade com um índice de trapaças de apenas 7%. Entretanto, os que tinham um ângulo superficial sobre si mesmos levaram em conta fatores externos, como os benefícios financeiros. Este último grupo totalizou 71% em trapaças.

Segundo Eduardo Farah, sócio da Invok People & Purpose, esta é uma das razões que mostra que pessoas que utilizam o Mindfulness tem uma clara tendência a se comportar de maneira mais ética no ambiente de trabalho. “Você não consegue ser ético se não tem um propósito claro e, para isso, precisa focar a sua mente/atenção e se conhecer”, afirma Farah.

Esta prática proporciona um estado de atenção plena dos acontecimentos do dia a dia, no momento presente, o que traz uma maior compreensão dos pensamentos, vontades e sentimentos. A percepção do que está ao redor também é expandida. “Todo mundo possui uma capacidade de atenção, mas, preocupações do cotidiano ou até mesmo pensamentos do passado ou futuro distraem parcial ou completamente um indivíduo, tirando-o do presente. O Mindfulness situa a pessoa novamente no tempo presente”.

Ainda de acordo com Farah, a prática da atenção plena se aplica a diferentes profissões, como médicos, dentistas, advogados, professores, jogadores, etc., com o objetivo de desenvolver a capacidade de compreender os próprios pensamentos e sentimentos. Observando, mas sem ser absorvido por eles. Durante a atividade, o praticante concentra sua atenção no momento presente e usa a respiração como ponto focal, voltando sua atenção para o ato de respirar sempre que acontece um desvio. “Além de resultarem no aumento da atenção, do autoconhecimento e do uso da ética, exercícios assim também garantem melhorias no foco, criatividade e capacidade de trabalhar em equipe, podendo ainda auxiliar em tratamentos de doenças físicas como pressão alta, diabetes, depressão, dor crônica, estresse, entre outras”.

Outros fatores que contribuem para um comportamento mais ético no ambiente de trabalho são o bem-estar e o sentimento de pertencimento. Muitos empresários não prestam atenção a isso na hora de gerir uma empresa, pois priorizam resultados em detrimento das questões humanas. “Os gestores deixam passar o fato de que uma empresa é feita de pessoas. Portanto, se os prestadores de serviços estiverem descontentes, não conseguirão desenvolver seu potencial máximo. Dessa forma, a companhia também não cresce. É um jogo onde os dois lados saem ganhando ou perdendo”, explica Farah.

Para mais informações sobre o Mindfulness e a importância da ética de forma prática na empresa, acesse o site www.invok.com.br.

Convite para inauguração

Há 24 anos atuando no mercado corporativo com a finalidade de auxiliar pessoas e organizações a se conectarem com seus propósitos e buscarem realizações e alta performance, a Invok está lançando sua nova marca “Invok People & Purpose”. A mudança do nome e identidade visual representa o crescimento da empresa, que agora também estará presente em outros países. O evento de lançamento acontece no dia 14 de setembro, às 9h, na sede da empresa.

Serviço

Evento: Apresentação Invok People & Purpose

Horário: 9h

Local: Invok People & Purpose

Endereço: Rua Coronel Artur de Godói, 21, Vila Mariana.

Assessoria de Imprensa:

Karin Dalle: karin@conexus.com.br / karin.dalle@top-employers.com

Fonte: Cnxpress