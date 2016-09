BB se mantém entre as empresas mais sustentáveis do mundo, segundo DJSI

Índice Dow Jones destaca atuação do BB em temas como risco sistêmico, oportunidades negociais, filantropia e cidadania corporativa, políticas anticrime e inclusão financeira



Pelo quinto ano consecutivo, o Banco do Brasil faz parte da carteira do Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de Nova Iorque (DJSI), que reúne empresas com as melhores práticas de sustentabilidade em todo o mundo. O anúncio foi feito em Zurique – Suíça, pela empresa responsável pelo licenciamento e publicação do DJSI, a RobecoSam Sustainability Investing.

São listadas 10% das empresas participantes com melhor performance em cada um dos 24 setores avaliados. Essa análise é feita com base em questionários respondidos pelas empresas e em informações públicas disponíveis em relatórios anuais e websites de relações com investidores.

Na avaliação de 2016, o BB foi benchmark nos temas “Políticas/Medidas Anticrime”, “Estabilidade Financeira e Risco Sistêmico”, “Riscos e Oportunidades Negociais”, “Filantropia e Cidadania Corporativa” e “Inclusão Financeira”.

“Estar listado novamente no DJSI é uma demonstração de reconhecimento do mercado à decisão do BB de incorporar sustentabilidade à estratégia corporativa, refletindo no equilíbrio entre a geração de resultados econômicos, a justiça social e responsabilidade ambiental. Estamos entre as instituições financeiras mais sustentáveis do mundo, e isso é motivo de orgulho para todos os colaboradores”, ressalta Asclepius Ramatiz Lopes Soares, Gerente Geral da Unidade Negócios Sociais e Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil.

A listagem geral está disponível no site da RobecoSAM.

