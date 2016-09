UFSCar oferece avaliação para pessoas com artrose nos joelhos

Podem participar homens e mulheres, com idades entre 40 e 65 anos, que apresentem dor nos joelhos e que não tenham sido submetidas a cirurgia

O Laboratório de Análise da Função Articular (LAFAr) do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferece exames para avaliação da dor e desgaste da cartilagem articular dos joelhos, além de avaliação da composição corporal, força muscular e capacidade funcional.

Podem participar pessoas de ambos os sexos, com idades entre 40 e 65 anos, que apresentem artrose, dor ou desgaste em pelo menos um dos joelhos.

Os participantes não devem ter passado por sessões de Fisioterapia e atividades físicas regulares nos últimos seis meses e também não devem ter sido submetidos a cirurgias prévias nos joelhos. Após a realização dos exames, será oferecido um tratamento por meio de exercícios para melhora da composição corporal e da força muscular.

Todas as avaliações e tratamentos serão gratuitos e realizados pelas fisioterapeutas e alunas dos Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFt) da UFSCar, Aline Castilho de Almeida, Maria Gabriela Pedroso e Jéssica Bianca Aily, com orientação da professora Stela Márcia Mattiello, do DFisio.

Os exames podem ser agendados pelos telefones (16) 3351-9579 e (16) 3351-8031 ou pelos e-mails alinecastilho@live.com e gabriela.pedroso@gmail.com.