Leilão Casa Branca fatura R$ 3,16 milhões com venda de Angus, Brahman e Simental

CABR Mifalla, a Grande Campeã Brahman da Expozebu 2016, foi o grande destaque entre os animais Brahman do Leilão Casa Branca. A matriz teve 50% de sua propriedade arrematados pelo criador peruano Edgar Cuellar. Outros 25% de Mifalla foram adquiridos por Douglas Ulhoa, da Bolívia

A Casa Branca Agropastoril vendeu 236 reprodutores e matrizes Angus, Brahman e Simental sul-africano com excelente procura e valorização nos dias 09 e 10 de setembro de 2016, em Silvianópolis (MG). O faturamento total atingiu R$ 3.164.480,00 com as excelentes médias de R$ 12.630,00 para os 136 machos e R$ 14.468,00 para as 100 fêmeas das três raças.

“Foi um leilão muito bom. Intensas disputas e o reconhecimento dos pecuaristas ao investimento da Casa Branca em genética funcional, perfeitamente adaptada para o Brasil Central. O resultado foi excelente. Tivemos alta liquidez e venda para mais de uma dezena de estados, além de países latino-americanos”, ressalta Paulo de Castro Marques, proprietário da Casa Branca.

O Angus Casa Branca atraiu grande interesse, especialmente de criadores do Sudeste e Centro-Oeste, confirmando o crescimento da raça nessas regiões. “O Angus está num momento muito positivo. A Casa Branca colocou à disposição do mercado matrizes e reprodutores adaptados ao clima tropical, devidamente provados. O interesse foi muito bom, com venda diversificada e para diferentes criadores”, ressalta Paulo de Castro Marques.

O Simental Casa Branca demonstrou porque é a linhagem mais valorizada da raça. Destaque a criadores de regiões exigentes, como o Nordeste e o Centro-Oeste. “Investimos no Simental sul-africano porque se trata de uma genética provada em regiões muito quentes. O Simental Casa Branca tem se mostrado uma excelente opção em regiões de calor intenso”, explica o proprietário da Casa Branca.

A maior valorização entre os animais Simental Casa Branca foi de PWM On Dance AS, Grande Campeã Nacional 2016, vendida por R$ 38.400,00 para Xapetuba (Uberlândia, MG).

O Brahman Casa Branca despertou muito interesse do Centro-Oeste e também de países latino-americanos, especialmente Peru e Bolívia. “Essa procura por criadores de outros países confirma que o Brahman brasileiro atingiu elevado estágio de qualidade. Assim, o Brahman Casa Branca torna-se uma opção de melhoramento genético dos rebanhos latinos. Até recentemente, os Estados Unidos eram a fonte preferida desses criadores. Sinal de que estamos aprimorando essa excelente opção genética”, explica Paulo de Castro Marques.

