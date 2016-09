Campanha Pirakids School: o alimento que faltava na lancheira de seu filho

Sabe aquele alimento que faltava na lancheira do seu filho? Não falta mais! O Pirakids School, o único leite aromatizado do país, rico em cálcio e vitamina D, fonte de minerais ferro, zinco (quelatos), além das vitaminas A, C, E, B1 e B12, veio para suprir essa demanda. E é exatamente essa a proposta do comercial do produto, criado pela agência 4barra12 Comunicação, que já está no ar.

A campanha conta com um filme de 30 segundos, mais emocional, que mostra todo o amor e carinho que as mães colocam no preparo das lancheiras de seus filhos, sempre preocupadas em oferecer a nutrição que eles necessitam, sem abrir mão da qualidade e do sabor. Paralelamente, quatro filmetes, de 10 segundos, mostram os diferenciais e as propriedades de Pirakids School, de maneira mais didática e objetiva, demonstrando como ele é diferente e único.

“Montar a lancheira dos filhos deixou de ser um desafio. O Pirakids School é nutricionalmente equilibrado em açúcares, gorduras e proteínas, ou seja, possui ingredientes para manter uma alimentação saudável e saborosa ao mesmo tempo. Mantemos, no final do comercial, as crianças soletrando PI RA CAN JU BA”, afirma a Gerente de Marketing da Piracanjuba, Lisiane Guimarães.

Com o mote ‘a lancheira ideal de uma criança deve ter: muito amor e Pirakids School’, a campanha é veiculada nacionalmente e contempla comercial em TV aberta e em canais pagos (Discovery, Disney, Cartoon), anúncios em revistas e em publicações especializadas para o trade, além de ações nas mídias sociais.

Link com o vídeo: https://youtu.be/T9HIo44qjV0

Livro de colorir

Um dos grandes diferenciais do Pirakids School é que ele conta com a presença de super-heróis da Marvel na embalagem. Pensando em deixar o dia a dia das crianças ainda mais divertido, a Piracanjuba lançou uma ação nos pontos de vendas: desde a primeira semana de setembro, ao adquirir três embalagens de Pirakids School, o consumidor ganha na hora um livro de colorir, com todos os personagens do filme Guerra Civil. “O álbum conta ainda com uma página dupla de adesivos e diversas brincadeiras para a criançada. Ninguém vai querer perder”, reforça Lisiane. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

Ações nos pontos de venda e web

E tem mais ações com o Pirakis School! Como o objetivo de apresentar o produto para os consumidores, a Piracanjuba realiza degustações nas principais redes de supermercado em todas as regiões do país. “Trata-se de uma oportunidade para que as pessoas conheçam o produto e já levem para casa depois de experimentar. As crianças têm adorado e temos tido uma aceitabilidade muito grande”, conclui a Gerente de Marketing.

Quem acompanha as redes sociais da Piracanjuba – Facebook (www.facebook.com/oficialpiracanjuba), Instagram (https://www.instagram.com/oficialpiracanjuba/), Twitter (https://twitter.com/_Piracanjuba) e You Tube (http://www.youtube.com/leitespiracanjuba) – , também pode ver diversas ações com o produto, como vídeos com dicas de como montar uma lancheira saudável, combinações de alimentação, entre outras.

O Pirakids School é comercializado em diversos pontos de venda, como hipermercados, supermercados, cash & carry e atacados focados no segmento de food service em todo o Brasil.

Sobre a Piracanjuba

A marca Piracanjuba, pertencente ao Laticínios Bela Vista, completou 60 anos em 2015 e é nacionalmente reconhecida pelas inúmeras inovações no segmento lácteo, proporcionando mais qualidade e praticidade aos seus consumidores. Está entre as 20 marcas mais presentes nos lares de todo o país e é pioneira no mercado por lançar produtos nutritivos, como bebida láctea com cereais, produtos lácteos para pessoas com intolerância à lactose e queijos em porções individuais.

Sobre o Laticínios Bela Vista

O Laticínios Bela Vista possui um portfólio com mais de 100 produtos, distribuídos nas marcas Piracanjuba, Pirakids, LeitBom e Chocobom, comercializados em todas as regiões do Brasil. Com faturamento de mais de R$ 2 bi e capacidade de processamento de 5 milhões de litros de leite por dia, gera mais de 2 mil empregos diretos e possui três unidades fabris, localizadas em Bela Vista de Goiás (GO), Maravilha (SC) e Governador Valadares (MG). A empresa é uma das cinco maiores indústrias de laticínios do Brasil e vem recebendo importantes reconhecimentos nacionais e internacionais relacionados à marca Piracanjuba, aos produtos e à gestão, fundamentada em valores sólidos, como ética, valorização das pessoas e responsabilidade socioambiental.

Serviço:

Os produtos Piracanjuba podem ser encontrados nas maiores redes supermercadistas e atacadistas do país.

http://www.piracanjuba.com.br/