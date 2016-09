Contratado pelo Taboão da Serra como grande promessa para a Copa São Paulo, Abner fala em “oportunidade da vida”

O atacante Abner é o novo reforço do Taboão da Serra. Após se destacar no Mauaense/SP, o jovem despertou o interesse do clube, que será o quinto de sua carreira. Natural de Bela Vista do Paraíso, no Paraná, o atleta ainda tem passagens pelo Londrina, Atlético Londrinense e Nova Esperança/PR.

Abner chega como grande aposta para reforçar a equipe sub-20, que começa sua preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Será a primeira vez que o atacante disputa a competição, com início marcado para o mês de janeiro. “É a grande oportunidade da minha vida. Estou muito feliz por tudo que vem acontecendo comigo e vou me dedicar muito para retribuir esse voto de confiança que o clube está me dando”, destacou o atleta de 19 anos.

A equipe do Taboão da Serra costuma revelar bons jogadores para o futebol. Na Copinha de 2014, por exemplo, foi o atacante Gustavo, que após a competição se transferiu para o Criciúma e, recentemente, foi contratado pelo Corinthians. A história de Gustavo serve como inspiração para o também atacante Abner. “A Copa São Paulo é umas das maiores competições de base, muita gente está de olho pois é dali que saem grandes nomes do futebol. Será uma grande experiência para mim e espero que eu possa construir uma história tão boa quanto a do Gustavo e de outros jogadores que já passaram pelo Taboão”, concluiu.

