IPC-Fipe desacelera para 0,05% na 1ª quadrissemana de setembro

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na cidade de São Paulo diminuiu para 0,05% na primeira quadrissemana de setembro, de 0,11% no resultado fechado de agosto, segundo dados divulgados hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na primeira leitura de setembro, os preços de dois grupos de produtos avançaram em ritmo mais contido do que em agosto. Em alimentação, a alta nos custos foi de 0,74% em agosto para 0,55% na primeira quadrissemana deste mês, e em saúde, de +1,41% para +0,69%.

Além disso, as despesas pessoais registraram queda de 0,19% na primeira quadrissemana de setembro, contrastando com o aumento de 0,05% verificado em agosto. Já os custos de educação caíram 0,12% na primeira leitura do mês, após recuarem 0,05% em agosto.

Por outro lado, os custos de habitação diminuíram em ritmo mais lento na primeira quadrissemana de setembro, de 0,40%, após mostrarem baixa de 0,57% em agosto, enquanto os de transportes ficaram estáveis, depois do leve declínio de 0,02% observado no mês passado.

Os preços de vestuário, por sua vez, subiram 0,36% na primeira prévia de setembro, depois de avançarem 0,21% em agosto.

Veja como ficaram os itens que compõem o IPC na primeira quadrissemana de setembro:

Habitação: -0,40%

Alimentação: 0,55%

Transportes: 0,00%

Despesas Pessoais: -0,19%

Saúde: 0,69%

Vestuário: 0,36%

Educação: -0,12%

Índice Geral: 0,05%