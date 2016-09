Mais de 900 mil pessoas vão às ruas na 15ª Parada LGBT da Bahia

Mais de 900 mil pessoas foram às ruas de Salvador no último domingo (11), na 15ª Parada LGBT da Bahia, que tem como objetivo celebrar e reivindicar os direitos da comunidade LGBT, encerrando oficialmente as atividades da V Semana da Diversidade.

Com concentração no Campo Grande, o evento que neste ano teve como tema “Viver sem violência é direito de travestis e pessoas trans”, contou com apresentação de atores transformistas e atrações musicais no palco “Arena da Diversidade Divertida”.

A abertura do cortejo de trios foi marcada com a execução do hino nacional pela cantora Marcia Castro, seguido de discursos de representantes do GGB, autoridades e militantes da causa, brindando com a coroação de Rosemma Maluf e Alex Lopes, padrinhos da Parada. Ainda na avenida, dez trios elétricos arrastaram a multidão pelo circuito do Carnaval, levando muita música eletrônica.

“A Parada, que para muitos é uma grande festa, para nós é uma celebração da cidadania, visibilizar as nossas lutas e denunciar a violência diária sofrida por nós LGBT”, declarou Genilson Coutinho, membro do GGB.

A V Semana da Diversidade LGBT foi realizada pelo GGB e Grupo Quimbanda Dudu, com apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde, Secretaria de Cultura, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Secretaria de Turismo e Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), site Dois Terços, site Me Salte, Laboratório Sabin, rádio Itapoan FM, grupo Mães pela Diversidade e Clube 11.

(Fotos: Genilson Coutinho)