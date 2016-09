Livelo lança opção de compra de pontos e faz promoção para dar pontos em dobro

Clientes compram pontos e ganham em dobro. A ação é válida até 22/09

São Paulo, 12 de setembro de 2016 – Clientes Livelo passarão a contar com uma nova funcionalidade na plataforma: a compra de pontos. E para o lançamento desse recurso, a empresa lançou uma promoção que dá pontos em dobro para quem comprar pontos Livelo.

A opção de compra de pontos, assim como a promoção que dá pontos em dobro já estão disponíveis na Livelo, programa de fidelidade criado por Bradesco e Banco do Brasil. A promoção vai até o dia 22 de setembro e é válida para compras de pontos feitas por meio do site.

Os pontos adquiridos são creditados automaticamente e os que resultarem do bônus da promoção estarão disponíveis em até 30 dias. Os pontos bonificados terão validade de 24 meses, a contar da data em que foram creditados na conta Livelo do cliente.

Na compra de pontos, os clientes podem adquirir uma quantidade de uma só vez, viabilizando a aquisição programada de algum produto ou serviço, ou ainda complementando os pontos necessários para uma compra específica.

Essa modalidade é muito utilizada para viagens e, na Livelo, pode ser usada para pacotes completos, com passagem, hospedagem e aluguel de carro, por exemplo. Tudo por meio da agência de viagens online do programa.

“A opção de compra de pontos abre um novo horizonte para os clientes Livelo, com a possibilidade de resgate de recompensas mesmo quando não há o total de pontos. Essa é mais uma funcionalidade que contribui para que os brasileiros enxerguem cada vez mais valor no modelo da Livelo ”, afirma Mauro Bizatto, diretor de marketing e produtos da Livelo.

Como utilizar

Para trocar pontos por recompensas na plataforma livelo, os participantes dos programas Bradesco Fidelidade e/ou Ponto pra Você, do Banco do Brasil, precisam ativar sua conta na Livelo. Para ativar a conta na Livelo, acesse www.livelo.com.br.

Sobre a Livelo

Criada em 2014 a partir da união entre Banco do Brasil e Bradesco, a Livelo tem mais de 10 milhões de clientes e 17 parceiros. A empresa iniciou suas operações em 2016 com o objetivo de oferecer a melhor experiência no resgate de pontos ao consumidor brasileiro, com diversos produtos e serviços reunidos em um marketplace próprio. Atualmente, a Livelo tem parcerias estratégicas com grandes empresas como Fast Shop, GPA, Cnova, Satelital, Shell, M4U (Recarga de Celular Vivo/Claro/Tim/Oi), CVC, Multiplus, Smiles, Tudo Azul, Amigo Avianca, Vitória TAP e Dotz.

FSB Comunicação



Victor Peixoto – (11) 3165-9720 / victor.peixoto@fsb.com.br

Bruna Cortez – (11