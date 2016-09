ABB FECHA PARCERIAS PARA LEILÃO DE RESERVA E PLANEJA ALCANÇAR ATÉ 40% DE PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

Por Daniel Fraiha (daniel@petronoticias.com.br) – Com um faturamento anual de aproximadamente US$ 40 bilhões e presença em 100 países, a ABB vem ampliando sua participação no mercado energético brasileiro e o segmento solar tem sido um dos destaques nesse processo de expansão. Depois de cinco anos investindo na nacionalização de suas tecnologias importadas, a empresa suíça já fabrica aqui todas suas tecnologias e equipamentos para o setor, atendendo ostensivamente às regras do Finame – programa de financiamento do BNDES voltado a máquinas e equipamentos fabricados localmente. O gerente do segmento solar da ABB no Brasil, Bruno Monteiro, conta que o interesse da companhia vai desde os grandes projetos até a geração distribuída, e revela que fecharam parcerias com muitos grupos cadastrados no próximo leilão de energia de reserva do país, marcado para dezembro, em que foram cadastrados 419 projetos solares, somando 13,3 GW de potência. “A expectativa da ABB hoje é que haja uma contratação total de pelo menos 1 GW, mas estamos participando de muito mais do que isso”, diz Monteiro, ressaltando que o plano da empresa é dominar uma fatia de 30% a 40% do mercado solar no Brasil. LEIA A ENTREVISTA COMPLETA NO NOSSO SITE.