Tintas Sherwin-Williams apresenta as cores da Primavera

A energia e a riqueza cromática dos tons inspirados nas flores da estação são boas inspirações para renovar os ambientes

Nada como sermos presenteados com as cores da primavera destacadas na natureza e nos cantinhos mais especiais da nossa casa, e de qualquer outro espaço que necessite da energia das cores. A riqueza cromática da primavera, que começa no dia 23 de setembro, pode ser uma ótima inspiração para renovar os ambientes. “A luz do sol e das flores amarelas da margarida e do girassol, por exemplo, são excelentes sugestões de como um tom tal qual o SW 6910 Daisy pode deixar o ambiente mais feliz e iluminado”, explicou Patrícia Fecci, gerente de marketing da Tintas Sherwin-Williams.

As flores românticas e raras como as rosas, hortênsias, tulipas e orquídeas, inspiram os tons rosas, lilases e violetas, ou seja, cores capazes de transformar o ambiente e trazer a sutileza e a beleza das espécies. “Cores como o rosa SW 6576 Azalea Flower, o SW 6835 Euphoric Lilac e o SW 6815 Awesome Violet, são perfeitas para quem quer entrar nesse clima”.

Na primavera também os dias e as noites passam a ter a mesma duração e a temperatura começa a esquentar. “Com o clima ameno e agradável, a vontade do mergulho no mar é sem dúvida uma grande inspiração para colorir os ambientes com a cor azul SW 6794 Flyway e com o verde SW 6761 Thermal Spring. Estas cores trarão mais vida aos espaços, frescor e muita alegria também”, finalizou a profissional.

Sobre a Tintas Sherwin-Williams

A Tintas Sherwin-Williams está presente no Brasil há mais de 70 anos, atuando entre as principais fabricantes do Brasil. A companhia produz tanto para o segmento imobiliário, como industrial, automotivo, aerossol, e tinta em pó, com marcas reconhecidas como Metalatex, Novacor, KemTone, Colorgin, Aquacryl, Design, Spazio, Classic e Sumaré, disponíveis em mais de 15 mil pontos de vendas.

A empresa é uma das fabricantes de tintas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, sendo responsável por diversos produtos que tornaram-se referência no mercado. A Sherwin-Williams foi eleita pela revista Forbes, por dois anos consecutivos, a empresa mais inovadora do mundo no setor de tintas. Em 2015, foi premiada na categoria Ouro pela Coca-Cola FEMSA Brasil em seu programa de reconhecimento dos melhores.

Localizada no estado de São Paulo e de Pernambuco, a Sherwin-Williams possui escritórios e fábricas nos municípios de Taboão da Serra/SP e Igarassú/PE, no segmento imobiliário. Também faz parte do grupo a unidade de tintas industriais, aerossol e tinta em pó em Sumaré/SP.

Fonte: Divulgação