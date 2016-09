﻿Cecam e Guarani fazem a grande final do Bate Coração do Governo de Andradina

Andradina/SP

Cecam e Guarani farão a grande final do Campeonato Bate Coração 2016 que é organizado pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ) do Governo de Andradina. O jogo decisivo acontece neste domingo (18), no Estádio Municipal Evandro Brembatti Calvoso, o “Príncipe da Noroeste”.

Neste final de semana, em jogos no estádio, o Guarani venceu a Estância Três Barras por 2 x 0 e ratificou a vaga na grande final. Já o Cecam, atual campeão, venceu o Santo Antônio por 6 x 3 e também garantiu a vaga na finalíssima.

O Bate Coração é um dos mais tradicionais campeonatos, reúne atletas veteranos e neste ano contou com 18 equipes. “É feito especialmente para os amantes do futebol, alegrou os fins de semanas esportivos e agora tem seu ápice na grande final”, destaca o secretário da SELJ, José Henrique Pastorelli.

Foto – final – crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: Final acontece no próximo domingo no Estádio Municipal Evandro Brembatti Calvoso/Secom’s