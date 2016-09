Novo Malbec Sport tem campanha com foco em ação e adrenalina

O lançamento da fragrância, que complementa a linha Malbec, atende aos consumidores que gostam de velocidade. Clientes podem ganhar uma BMW na promoção de lançamento

Para divulgar o novo Malbec Sport, O Boticário tem campanha voltada para o mundo da velocidade. Sob o mote “Perseguição”, conta com filme para TV aberta, fechada e redes sociais da marca, assinado pela AlmapBBDO, além de divulgação em mobiliário urbano, outdoor e estratégia para redes sociais e mídia display.

No filme, acompanha-se uma perseguição noturna pelas ruas de uma metrópole, em que um helicóptero e alguns carros de autoridades fictícias estão atrás de um potente BMW 428i Cabrio Sport GP vermelho. Em um determinado momento, a pilota é atraída por outro carro, dirigido por um belo rapaz que acabou de passar Malbec Sport. Ao ver esse rapaz parar em um sinal de trânsito, testemunha-se a pilota do helicóptero – uma linda mulher atraída pela fragrância – sorrir e dar a missão por encerrada: “Alô, base? Infelizmente, perdemos o suspeito”, enquanto a luz foca no novo alvo descoberto por ela. A peça é assinada com: “Novo Malbec Sport. Impossível passar despercebido”.

Extravagante e esportivo, Malbec Sport inova o mercado nacional, trazendo o exclusivo Acorde 8 elementos, inspirados nas texturas do couro, no cheiro de carro novo e na sensação do atrito do pneu com o asfalto. Quente e envolvente, o lançamento traduz o vigor e a impetuosidade do mundo dos automóveis esportivos.

E, para marcar o lançamento de Malbec Sport, O Boticário vai sortear um BMW 428i Cabrio Sport GP, entre os consumidores que comprarem a nova fragrância. A promoção tem validade de 05/09/2106 a 25/09/2016 e o sorteio será realizado em 01/10/2016. Clientes que participam do Cube Viva O Boticário têm chances em dobro. Regulamento completo em: www.boticario.com.br/promocaomalbecsport.

