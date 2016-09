Quer conhecer o exterior? 3 dicas para viajar ainda esse ano

Queda no dólar e promoções de companhias aéreas tornam destinos internacionais mais atraentes nesta temporada Motivados pelo conforto, segurança e custo-benefício, cada vez mais brasileiros planejam suas férias de acordo com os valores das passagens aéreas. Se no último ano, com a alta do dólar, os destinos internacionais perderam espaço para os nacionais, atualmente, o câmbio mais favorável faz com que essas rotas voltem a ganhar a atenção dos turistas. De acordo com um levantamento do PassagensAéreas.com.br, os bilhetes estão até 49% mais baratos neste semestre. As maiores quedas são para os destinos europeus, que agora se mostram ainda mais atraentes aos viajantes brasileiros. Veja 3 dicas para fazer sua viagem internacional com mais economia. Pesquise passagens online As passagens podem ser encontradas na internet com um preço ainda menor do que em agências de viagens físicas. Isto porque os custos com os “intermediários” entre a compra e a venda são menores. “É possível pesquisar em mais lugares sem sair de casa, garantindo mais agilidade e economia”, defende Patrick Nogueira, CEO do PassagensAéreas.com.br. Cadastre-se em alertas nos sites Muitos sites de vendas de passagens oferecem a possibilidade de cadastrar um e-mail para monitorar os preços para determinados trechos. Faça isso em agências de viagens online e receba no seu correio eletrônico pessoal as principais ofertas, sabendo o momento certo de comprar. Fora de temporada Conheça quais são as altas temporadas do local escolhido e tente buscar por datas alternativas. Ainda neste semestre, o Hemisfério Norte entra no outono, fazendo com que muitos destinos fiquem ainda mais econômicos. Este fator atrai turistas que, além da economia, querem aproveitar as temperaturas mais baixas em cenários deslumbrantes.