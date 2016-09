GIRO UFGD e AGENDA DE EVENTOS

GIRO UFGD

O Giro UFGD desta semana faz um convite à comunidade para assistir aos espetáculos do 7º FIT; apresenta a Feira UFGD + Saúde com a comercialização de produtos agroecológicos e divulgada 2ª FECEN, uma feira de ciências e engenharias que já é sucesso em Mato Grosso do Sul. Acesse o Giro pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=GgfrMLSgPvg



AGENDA DE EVENTOS

Diálogos Sul-Sul: Impressões entre Brasil e África

Dias 15, 16 e 17 de setembro, a FADIR sediará o evento “Diálogos Sul-Sul: Impressões entre Brasil e África”, idealizado pelas acadêmicas Adriana e Patrícia, sob orientação do professor João Nackle Urt. A proposta é financiada pela PROEXT e surgiu com intuito de promover um diálogo sobre o Brasil e a África partindo de diversas percepções relacionadas à interação entre essas duas localidades. Além disso, a ideia é debater sobre os laços existentes ou não entre o Brasil e os países falantes de língua portuguesa em território africano dando luz a temas pouco tratados, valorizando a cultura afro-brasileira. O evento também estabelece um pré-debate para o III Encontro Nacional da Articulação do Movimento Estudantil de Relações Internacionais (AMERI), que irá acontecer na UFABC. Na programação, estão mesas de discussões temáticas, oficina de kizomba e zouk, além de roda de conversa para troca de experiências e um sarau de encerramento. As inscrições podem ser realizadas atráves do preenchimento de formulário disponível na página do evento no facebook https://www.facebook.com/events/266159883782575/?active_tab=posts

Para mais conteúdo sobre o tema: https://www.facebook.com/Di%C3%A1logos-sul-sul-impress%C3%B5es-entre-Brasil-e-%C3%81frica-1543171159331486/

Festival Internacional de Teatro

De 09 a 30 de setembro, a UFGD realizará o 7º Festival Internacional de Teatro de Dourados. Este ano foram selecionados 14 espetáculos das cidades de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Belo Horizonte (MG), Itapira (SP), Cascavel (PR), Brasília (DF) e da Espanha. As apresentações irão ocorrer no Teatro Municipal, Casa dos Ventos, Parque do Lago, Praça da Juventude e Parque dos Ipês, algumas com entrada gratuita e outras com ingresso no valor de R$ 10,00 (R$ 5,00 a meia).

A noite de abertura, que acontece sexta-feira (09), às 20h, no Teatro Municipal, vai contar com a apresentação do grupo de dança Travessias da UFGD, sob a direção da professora Jacqueline Nunes e do Cena e Coro: cortejo à Dionísio Baco*, uma livre adaptação da partitura Bacanal de Frederico Richter, sob a direção do Professor Claudio Sorondo.

Confira a programação completa e saiba sobre as oficinas em: http://www.fitdourados.com.

Faculdades Abertas

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX) realizará nos dias 13, 14 e 15 de setembro a 9ª edição do Projeto Faculdades Abertas. O projeto tem como objetivo apresentar os cursos e o campus da UFGD aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio e cursinhos pré-vestibulares de Dourados e região.

Os grupos de estudantes visitantes recebem de equipes de professores da Universidade, monitores (alunos de graduação e pós-graduação) e técnicos esclarecimentos sobre as Faculdades, suas infraestruturas, os cursos oferecidos, o vestibular, a formação acadêmica, as grades de disciplinas, os conteúdos programáticos, mercado de trabalho e programas de apoio à permanência estudantil (moradia, alimentação, saúde).

Informações: coex@ufgd.edu.br

Curso de Redação Científica

Estão abertas até 15 de setembro as inscrições para o Curso de Método Lógico para Redação Científica que será ministrado pelo professor Teodorico Alves Sobrinho (UFMS) e oferecido pelo Grupo Integrare da UFGD. A carga horária será de 12 horas e o curso ocorrerá dias 16 e 17 de setembro, no Auditório Central da Unidade 2 da UFGD (Cidade Universitária).

O Grupo Integrare é formado por estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de Engenharia Agrícola, Agronomia e Bioprospecção e é coordenado pela Profa Dra Elaine Reis Pinheiro Lourente, da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) da UFGD.

A inscrição é um pacote de leite em pó, que será doado para instituições de caridade, e pode ser feita pelo link.

Informações: integrareufgd@gmail.com

Feminismo, Gênero e Direitos Humanos

No dia 16 de setembro acontece na UFGD a palestra “Feminismo, Gênero e Direitos Humanos”, ministrada por Daniela Auad. O encontro está marcado para às 8h no auditório da Unidade 1 (Rua João Rosa Goes, 1761, Vila Progresso).

A palestra faz parte do II Encontro de Psicologia Social e Fronteiras da Exclusão, que começou em 1º de setembro e será encerrado em 21 de setembro. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Psicologia Social – ABRAPSO/Núcleo Dourados, pelos cursos de Graduação e de Pós-Graduação em Psicologia da UFGD e pela Cátedra de Direitos Humanos da UNESCO/UFGD.

As inscrições serão feitas no local e as atividades são gratuitas e abertas a toda a comunidade.

Dia Mundial da Alimentação

No dia 17 de setembro de 2016, das 8h às 12h no auditório da Unidade 1 da UFGD, será realizada a segunda edição do evento em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, organizado pelo curso de Nutrição e pelo PET-Saúde/Gradu-SUS.

Com o tema: “Solo, ar, água: implicações para a soberania e segurança alimentar e nutricional”, os organizadores do evento convidaram dois geógrafos, uma bióloga e uma nutricionista para uma Mesa de Diálogo.

O tema vai ao encontro do tema divulgado pela FAO para comemorar o Dia Mundial da Alimentação nesse ano (“O clima está mudando: a agricultura e a alimentação também”). As inscrições poderão ser realizadas antecipadamente pelo e-mail inscricaodma@gmail.com.

Congresso de Ensino de Ciências, Educação Ambiental e Saúde

O primeiro Congresso de Ensino de Ciências, Educação Ambiental e Saúde de Campo Grande/MS está com data marcada para os dias 09 a 12 de novembro. O prazo dos interessados em se inscrever com apresentação de trabalho foi prorrogado para até o dia 25 de setembro, já para se inscrever como ouvinte, a data limite é 05 de novembro. O evento tem como temática “A Aproximação das Pesquisas em Ensino de Ciências Educação Ambiental e Saúde com a Educação Básica” e almeja promover a integração das diferentes linhas de pesquisa que compõem a área de Ensino no Brasil. A interação propiciará a reflexão sobre os avanços alcançados e as demandas que ainda precisam ser debatidas e investigadas na realidade do ensino de ciências, educação ambiental e saúde, na escola básica do Estado do Mato Grosso Sul em sintonia com as características e necessidades de outras regiões do Brasil e exterior. O evento é realizado pela UFGD, UFMS, UEMS, IFMS e Fundect. Mais informações pelo site http://www.coneceas.com.br/.

Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão

Nos dias 28, 29 e 30 de setembro, a UFGD e a Uems realizarão o III Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão (ENEPEX), no Auditório Central da UFGD (Cidade Universitária). O tema central do evento em 2016 é “O impacto da universidade na sociedade”.

O objetivo é divulgar as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão desenvolvidas pelos alunos e as demais ações das Instituições, com vistas a socializar as ações ocorridas nos meios acadêmicos. Dentro do ENEPEX acontece a 7ª edição do EPEX/UEMS e o 10º ENEPE/UFGD, com a participação da comunidade acadêmica do Estado, demonstrando a consolidação das ações que caracterizam as Universidades.

Informações: http://enepex.uems.br/.

II Encontro Apontamentos sobre Projeto de Pesquisa

Até 01 de outubro, o Programa de Pós-graduação em Educação realiza o II Encontro “Apontamentos sobre Projeto de Pesquisa: aspectos teóricos e práticos”, no auditório da Faculdade de Educação (FAED). O projeto é destinado ao público interessado em ingressar no Programa de Pós-graduação em Educação FAED/UFGD, trazendo informações sobre a pesquisa no âmbito da UFGD e de seu Programa de Pós-graduação em Educação, além da orientação para elaboração de projetos de investigação. A ação começou em 13 de agosto e propicia informações sobre o referido Programa e suas perspectivas em ensino e pesquisa, bem como conhecimentos sobre o processo de elaboração de projetos de pesquisa.

Informações: http://gepge.wordpress.com/.

GeoSaúde – UFGD

A 8ª edição do GeoSaúde – UFGD: VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde e V Fórum Internacional de Geografia da Saúde será realizada na UFGD. As inscrições para participar do encontro começaram em 1º de setembro e as submissões de trabalhos podem ser feitas entre os dias 03 de outubro e 15 de janeiro de 2017. O evento acontecerá entre os dias 28 de junho e 01 de julho de 2017 com o tema “Saúde na Fronteira e Fronteira(s) na Saúde”. Os objetivos do GeoSaúde são o aprofundamento nas discussões teórico-práticas de Geografia e Saúde, o fortalecimento das redes nacionais e internacionais de pesquisadores e as trocas de experiências de diferentes contextos. Mais informações, acesse o site: http://www.geosaude.org/.

Encontro de Física do Centro-Oeste

De 17 a 19 de outubro, a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia (FACET) realizará o IV Encontro de Física do Centro-Oeste, no Anfiteatro da Unigran.

As inscrições para participação estarão abertas até 17 de outubro e o público-alvo é formado por estudantes de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores das áreas da física, química e demais ciências exatas e da Terra. Confira toda a programação em http://www.efco.esy.es/.

Informações: ivefco@ufgd.edu.br e (67) 3410-2089

Diálogos Sobre Bibliotecas – O foco no usuário da informação

Com o objetivo de suprir a necessidade de atualização de profissionais atuantes em bibliotecas de toda Dourados e região, a Biblioteca Central da UFGD realiza, no dia 26 de outubro, o I Diálogos Sobre Bibliotecas – O foco no usuário da informação. O evento é destinado a profissionais que atuam em bibliotecas públicas, escolares e universitárias de Dourados e região, acadêmicos e egressos do curso de Biblioteconomia do Instituto de Ensino Superior da FUNLEC, servidores das bibliotecas da UEMS, UFGD, Anhanguera e Unigran e pretende contemplar, ainda, os servidores terceirizados da higienização e segurança que atuam em bibliotecas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do evento, pelo site: http://eventosbiblioufgd.wixsite.com/dialogossobrebiblio/inscricoes, onde também consta a programação e demais informações.

Fonte: Ufgd