Lancer Cup chega à metade do campeonato 2016 com duas corridas no Velo Città

Os pilotos gentlemen drivers voltarão a acelerar fundo seus Lancer RS no dia 17 de setembro: a 3ª etapa da Lancer Cup será realizada no Autódromo Velo Città (Mogi Guaçu – SP), o mais moderno do Brasil, homologado pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). “Nessa etapa, teremos mais duas corridas e passaremos da metade do campeonato. Daqui pra frente, as disputas ficam ainda mais acirradas, com todos os pilotos de olho no campeonato”, explica Guilherme Spinelli, diretor da Ralliart Brasil, divisão de alta performance da Mitsubishi Motors. A Mitsubishi Lancer Cup será realizada junto aos 500km de São Paulo, prova organizada pelo Automóvel Clube Paulista e que está na 31ª edição. “É muito bacana promover a Lancer Cup junto aos 500km, que é tão tradicional. Há uma interação entre os pilotos de diferentes categorias e o dia fica ainda mais especial, porque torna-se uma grande festa”, ressalta Spinelli. Na programação, haverá ainda a Classic Cup, Fórmula 1.600 Brasil e o 4º Encontro dos Campeões. A primeira etapa deste ano foi realizada no Velo Città e a segunda em Interlagos (São Paulo). Ao todo, os pilotos farão oito corridas em 2016. “Lancer Cup e Velo Città têm tudo a ver. Nós temos conhecimento do traçado e sabemos onde buscar a melhor performance do Lancer. Realmente fica mais técnico, porque todos conhecem bem a pista. É adrenalina e expectativa: cada curva é uma emoção”, comenta o piloto Alexandre Navarro. Lancer RS e sistema sit&drive

Os pilotos correrão a bordo do Lancer RS, preparado para a corrida pela Ralliart Brasil. O modelo tem 340 cavalos de potência, câmbio sequencial de competição e freios ABS. “Desenvolvemos este veículo com base no Lancer Evolution, um mito das pistas”, ressalta Spinelli. “Como todos os carros são iguais, a competitividade aumenta. É o melhor piloto que vence, não o equipamento.” Os veículos são locados pela Ralliart Brasil no sistema sit&drive: toda preparação, logística e apoio antes, durante e depois das provas são de responsabilidade da divisão de alta performance. Aos pilotos, cabe vestir o macacão e o capacete e acelerar. Para saber como participar, escreva para lancercup@hpeautos.com.br ou ligue (11) 5694-2788. Mais informações no site: www.ralliartbrasil.com.br. A Lancer Cup tem patrocínio de Lubrax, Pirelli, BTG Pactual, Transzero, Ecopads / Vaz, Unirios, Axalta, Protune e Projeto Sign. Programação da 3ª etapa – Autódromo Velo Città

Sexta, 16/setembro

8h às 10h – treinos livres Sábado, 17/setembro

8h às 8h30 – 1º Treino Livre

10h às 10h30 – 2º Treino Livre

12h50 às 13h50 – 1ª classificação e corrida

Premiação da 1ª corrida

16h25 às 17h25 – 2ª classificação e corrida

Premiação da 2ª corrida Credenciamento de Imprensa

O credenciamento de imprensa está aberto e pode ser feito pelo e-mail: imprensa@hpeautos.com.br. Os interessados devem enviar o nome do veículo e os dados completos do jornalista. Mais informações no site www.mitsubishimotors.com.br, no Facebook Mundo Mit (www.facebook.com/Mundomit), no site do Autódromo Velo Città (www.autodromovelocitta.com.br) e no site da Ralliart Brasil (www.ralliartbrasil.com.br). Calendário 2016* – Lancer Cup

17/09 – 3ª etapa – Autódromo Velo Città (Mogi Guaçu, SP) – 500km de São Paulo

15/10 – 4ª etapa – Autódromo Internacional de Goiânia (GO) – Marcas e Pilotos

* Datas e locais sujeitos a alterações.

