“Sobre Você e Eu”, da dupla Anselmo e Rafael alcança 1 milhão de visualizações em apenas duas semanas

O clipe faz parte do DVD Ao Vivo gravado em Cuiabá com as participações do Marcos e Belutti, Fernando e Sorocaba, Cristiano Araújo e Buchecha

Lançado a duas semanas, o novo clipe da música ” Sobre Você e Eu”, alcançou mais de um milhão de visualizações ontem e a dupla comemora o sucesso da faixa escolhida para ser o single do primeiro DVD da carreira.

“Estamos muito felizes pela marca de um milhão de visualizações em mais uma música nossa! E principalmente, pelas pessoas estarem gostando da música e do nosso trabalho. Agradecemos a Deus por tudo! E que venham mais um milhão de visualizações”, Anselmo e Rafael.

Gravado em Cuiabá-MT o primeiro DVD da carreira teve a produção musical de Fernando Zor, repertório assinado por Caco Nogueira, captação de áudio da FS Produções Artísticas (estúdio da dupla Fernando & Sorocaba), direção geral e captação do vídeo da Terra Produções (Rafael Terra). O primeiro Single deste projeto foi lançado em setembro de 2014 e ficou entre o ranking das 30 mais tocadas no Brasil, sendo a mais tocada em regiões estratégicas do país. A música “Prometo Tudo” conta com participação especial de Cristiano Araújo e composição de Caco Nogueira e Luan Santana. Mas não para por aí! Este projeto conta também com participações especiais de Fernando & Sorocaba, Marcos & Belutti e Buchecha, um show que logo será lançado e estará nas televisões do Brasil inteiro.

Com 19 anos de carreira, nascidos em Cuiabá-MT, a dupla de irmãos Anselmo & Rafael vem como um dos novos nomes da música sertaneja brasileira. Foi eleita a dupla de Mato Grosso com maior expansão da carreira no cenário nacional e já teve a canção “Amor Sem Juízo” como música do ano no estado.