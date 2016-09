Organize fios e cabos com as sugestões da Telhanorte

Com a grande quantidade de aparelhos eletrônicos utilizados atualmente, seja em casa ou no trabalho, é comum alguns fios aparecerem embaixo das mesas, atrás da TV ou em outros espaços, atrapalhando a organização do ambiente. Para auxiliar na organização desses fios, a Telhanorte, rede multiespecialista em construção e reforma, preparou algumas sugestões:

Organizador para fios em espiral

A utilização é facilitada, necessitando apenas enrolar o organizador em torno dos fios, que ficam atrás do computador, por exemplo. A aparência visual melhora bastante e a substituição de algum fio, caso seja necessário, é muito simples.

Abraçadeiras de nylon

Organizar os cabos com as abraçadeiras é simples também, bastando fixá-las nos fios unidos. Caso alguma troca de fio seja necessária, é preciso cortar as abraçadeiras e refazer toda a organização.

Canaletas

As canaletas adesivas auxiliam muito quem precisa organizar os fios, principalmente de internet e telefone, que descem pela parede. As canaletas são adesivadas perto dos batentes das portas, por exemplo, e além de esconder os fios, ajudam na organização e na manutenção da segurança dos ambientes.

Sugestões na Telhanorte

– Organizador de fios espiralado 1″, preto, 1m, da marca Kitflex, por R$ 15,90 na Telhanorte.

– Organizador de fios espiral 1/2″, 1 metro, branco, 1metro, da marca Kitflex, por R$ 6,59 na Telhanorte.

– Cartela de abraçadeira de Nylon, 4,5×200, natural, da marca Fixtil, por R$ 9,50 na Telhanorte.

– Abraçadeiras de nylon, 2,5x100mm, 20 peças, da marca Kitflex, por R$ 4,79 na Telhanorte.

– Canaleta com adesivo, 32x12mm, 2 metros, branca, da marca Dexson Schneider, por R$ 13,90 na Telhanorte.

